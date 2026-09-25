Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, μαχαίρια και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα.

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποίησε η αστυνομία της Ιταλίας στις κατοικίες 17 ατόμων, μεταξώ των οποίων 14 ανήλικοι, οι οποίοι είναι φερόμενα μέλη ακροδεξιών και νεοναζιστικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η επιχείρηση έγινε σε αρκετές ιταλικές επαρχίες, μεταξύ άλλων στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Κόμο, την Μπολόνια, τη Γένοβα, το Παλέρμο και τη Βερόνα. Η αστυνομία κάνει λόγο ότι οι ύποπτοι συμμετέχουν στις νεοφασιστικές ομάδες, γνωστές ως «New European Order» και «Italian Fascist Front».

Στις ομάδες αυτές διακινούνταν ναζιστική και ρατσιστική προπαγάνδα υπέρ της λευκής υπεροχής, αντισημιτικό υλικό, περιεχόμενο που αρνείται το Ολοκαύτωμα, καθώς και εικόνες και βίντεο με επιθέσεις, εκτελέσεις και σφαγές.

{https://x.com/poliziadistato/status/2103444430040551449}

Έρευνα για περιεχόμενο σχετικά με όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς

Η αστυνομία υποστηρίζει επίσης ότι ορισμένες από τις συζητήσεις δεν περιορίζονταν στην προπαγάνδα, αλλά περιλάμβαναν περιεχόμενο σχετικά με όπλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν επίσης την ύπαρξη επιβαρυντικών περιστάσεων που συνδέονται με την τρομοκρατία σε ορισμένες από τις υποθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνες παρακολούθησης διαδικτυακών προφίλ και ομάδων που συνδέονταν με τον επιταχυντισμό (accelerationism), τη λευκή υπεροχή και τον νεοναζισμό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν μαχαίρια και άλλα αιχμηρά όπλα, αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Την έρευνα συντονίζουν οι εισαγγελικές αρχές που είναι αρμόδιες για υποθέσεις οι οποίες αφορούν τόσο ενήλικες όσο και ανηλίκους.

Στο επίκεντρο η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση ανηλίκων

Το γεγονός ότι 14 από τους 17 ερευνώμενους είναι κάτω των 18 ετών έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διαδικτυακές κοινότητες στη ριζοσπαστικοποίηση νέων ανθρώπων.

Οι αρμόδιες αρχές πλέον το υλικό που κατασχέθηκε, προκειμένου να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες και τις πιθανές προθέσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.