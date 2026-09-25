Γεγονός η πρώτη κοινή επιχειρησιακή «αποστολή αναγνώρισης» για τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών

Σε επιφυλακή παραμένει η Ευρώπη για τυχόν ρωσική επιθετικότητα, εν μέσω φόβων ότι η Μόσχα θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο τους δυτικούς υποστηρικτές του Κιέβου.

Η πολεμική αεροπορία της Φινλανδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σουηδικά και φινλανδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εκτάκτως για την αναγνώριση ρωσικών μαχητικών που πετούσαν πάνω από τον Φινλανδικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την αεροπορία, τα μαχητικά Ταχείας Αντίδρασης (QRA) των δύο σκανδιναβικών χωρών ενεργοποιήθηκαν την Πέμπτη. Αναγνώρισαν ένα ρωσικό κλιμάκιο αποτελούμενο από ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Tu-134, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 και Su-30 «στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον Φινλανδικό Κόλπο».

Όπως ανέφερε ο στρατός, επρόκειτο για την πρώτη κοινή επιχειρησιακή «αποστολή αναγνώρισης» για τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, σχολίασε την επιχείρηση στο X, δηλώνοντας ότι «η Βαλτική Θάλασσα δεν υπήρξε ποτέ τόσο ευάλωτη όσο τώρα - αλλά δεν ήταν επίσης ποτέ καλύτερα προστατευμένη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή».

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Οι εντάσεις πάνω από τη Βαλτική έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια με τα μαχητικά να απογειώνονται τακτικά για την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών. Υπενθυμίζεται πως στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Σουηδία και η Φινλανδία εγκατέλειψαν δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που η Δανική Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DDIS) ανέφερε ότι ο κίνδυνος ρωσικής στρατιωτικής δράσης κατά χωρών του ΝΑΤΟ αυξάνεται, ενώ μια πλήρης εισβολή θεωρείται «εξαιρετικά απίθανη» αλλά όχι αδύνατη.

«Υπάρχει ένας χαμηλός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή περισσότερων χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία», δήλωσε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της DDIS, σε συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε την επικαιροποιημένη αξιολόγηση της απειλής από τη Ρωσία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο η Ρωσία να διακρίνει κάποιο συμφέρον στην εισβολή σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε».

Στην αξιολόγησή της, η DDIS ανέφερε ότι η Ρωσία πιθανότατα θα πραγματοποιήσει περισσότερες λεγόμενες «υβριδικές επιθέσεις» εναντίον δυτικών στόχων. Σημείωσε ότι στο παρελθόν τέτοιες επιθέσεις «αποσκοπούσαν κυρίως στην πρόκληση φόβου και την εξασθένηση της δημόσιας στήριξης προς τη βοήθεια στην Ουκρανία».

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, περιλαμβάνουν ενέργειες που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τη βοήθεια από το να φτάσει στην Ουκρανία, όπως δολιοφθορές σε αμυντικές βιομηχανίες ή σιδηροδρομικές μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η DDIS εκτιμά ότι η Ρωσία θα εντατικοποιήσει τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν «καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις που παραλύουν κρίσιμες κοινωνικές λειτουργίες».

Η Ευρώπη σε επιφυλακή

Όσο η εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία παρατείνεται, οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Τον Νοέμβριο στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι ένα νέο αμερικανικό σύστημα αντιμετώπισης drones είχε αναπτυχθεί στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, ενώ μετά από μια παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε τη δημιουργία του προγράμματος Eastern Sentry, το οποίο έχει ως στόχο την αποτροπή περαιτέρω ρωσικών εισβολών.

Ορισμένοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιέγραψαν αυτά τα περιστατικά ως προσπάθεια της Μόσχας να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο προετοιμασμένη είναι η συμμαχία απέναντι σε πιθανές απειλές από τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις αγνώστου ταυτότητας παραβιάσεις στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους».

Πηγή: Euronews