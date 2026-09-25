Ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η έναρξη της παραγωγής Patriot στην Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει «ένα με ενάμιση χρόνο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε την «οριστική απόφασή του» να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι, ναι, έλαβε μια οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ύστερα από την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η έναρξη της παραγωγής Patriot στην Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει «ένα με ενάμιση χρόνο».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με την Ουκρανία για τη χορήγηση άδειας με στόχο την παραγωγή συστημάτων αναχαίτισης Patriot, ένα θέμα για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να αλλάζει άποψη αρκετές φορές. Ο Ρούμπιο είχε ωστόσο τονίσει ότι η χορήγηση αδειών δεν θα δώσει «άμεση λύση» στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία.

Μονόδρομος

Παρόλο που το Κίεβο καταφέρνει να αναχαιτίζει την πλειονότητα των ρωσικών drones, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, που είναι ακόμα πιο καταστροφικοί, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και η Ρωσία τους χρησιμοποιεί ακόμα πιο συχνά, κυρίως για να επιτεθεί σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

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Οι πύραυλοι αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα Patriot είναι οι μόνοι, σύμφωνα με το Κίεβο, που μπορούν να καταστρέψουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Είναι πολύ ακριβοί και δύσκολο να αποκτηθούν και η έλλειψή τους σε παγκόσμια κλίμακα έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φέτος.

Στη διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι «συζήτησε για τις άδειες για την παραγωγή συστημάτων αναχαίτισης Patriot» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε από την πλευρά του δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές πριν δώσουν άδεια στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ