Οι δύο ηγέτες αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο σε κοινωνικές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις παρά σε επίσημες συνομιλίες για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα δύο έθνη. Ο Τζινπνίγκ παρόλα αυτά έθεσε τον τόνο για την Ταϊβάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει τις επαφές του με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή, συνοδεύοντας τον κινέζο ηγέτη στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου αναμένεται να εκθέσουν την οπτική τους σχετικά με την ιστορία και το μέλλον των διμερών τους σχέσεων.

Η πολυτελής σύνοδος κορυφής της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο φάνηκε να δίνει πολλή έμφαση στον συμβολισμό αλλά λίγη στην ουσία, χωρίς ενδείξεις για σημαντικές εξελίξεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ υπογράμμισε την πρόοδο στο πλαίσιο ενός διμερούς εμπορικού μηχανισμού, επικαλούμενος αυτό που περιέγραψε ως αυξημένη πρόσβαση στην αγορά για τους αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ και οι δύο ηγέτες παρουσίασαν την τεχνητή νοημοσύνη ως τομέα συνεργασίας.

Ο Τραμπ ανέφερε στις δηλώσεις καλωσορίσματος προς τον Σι ότι θα δουν μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της αμερικανικής ιστορίας στα Εθνικά Αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, του Συντάγματος των ΗΠΑ και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων. Θα δουν επίσης «αντικείμενα που μαρτυρούν τη μακρά και πολύτιμη σχέση» μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις «πολιτιστικές τους ανταλλαγές».

«Όπως οι πρόγονοί μας έχτισαν γέφυρες κατά μήκος του ωκεανού πριν από αιώνες για να κάνουν εμπόριο, να μάθουν και να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο, οι δύο χώρες μας κάνουν πραγματικά το ίδιο πράγμα, και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό και για τη σχέση μας», ανέφερε ο Τραμπ.

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Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει την επίσκεψη στα αρχεία, αλλά αναλυτές αναφέρουν ότι ο Σι ενδέχεται να επιθυμεί να δει έγγραφα που σχετίζονται με τη μετάβαση της αναγνώρισης των ΗΠΑ από την Ταϊβάν στην κομμουνιστική Κίνα το 1979.

Η Κίνα πιέζει για την Ταϊβάν

Η Κίνα διεκδικεί τη δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και ο Σι επιδιώκει από καιρό να πείσει τον Τραμπ να δηλώσει δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντιώνονται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αντί να δηλώνουν απλώς ότι δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία - διατύπωση που αποτελεί την επίσημη θέση της Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες.

Επιθυμεί επίσης να πείσει τις ΗΠΑ να σταματήσουν να εξοπλίζουν το νησί.

Όπως αναμενόταν, ο Σι πίεσε τον Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν την Πέμπτη, αναφέροντας ότι ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες «να χειριστούν το ζήτημα της Ταϊβάν με σύνεση». Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας μετέδωσε επίσης ότι ο Σι «ελπίζει η αμερικανική πλευρά να εμμείνει στη σωστή θέση της εναντίωσης στην "ανεξαρτησία της Ταϊβάν'"».

Παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι περισσότερες χώρες, δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι, η Ουάσινγκτον είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής της και υποχρεούται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ να της παρέχει τα μέσα για την υπεράσπισή της.

Οι Ασιάτες σύμμαχοι της Αμερικής θα παρακολουθούν στενά το πώς θα τοποθετηθεί ο Τραμπ για την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη του Σι.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Μαΐου με τον Σι, ο Τραμπ - η κυβέρνηση του οποίου τον Δεκέμβριο ενέκρινε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν - δήλωσε ότι κρατά σε εκκρεμότητα ένα δεύτερο πακέτο, αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιγράφοντάς το ως ένα «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί».

Ο Craig Singleton του Foundation for Defense of Democracies ανέφερε ότι το Πεκίνο ενδέχεται να πιστεύει πως έχει εδραιώσει μια νέα βάση αναφοράς για την Ταϊβάν με τον Τραμπ.

Δήλωσε ότι η χρήση της λέξης «εμμένει» από τον Σι ήταν αποκαλυπτική επειδή «υποδηλώνει ότι το Πεκίνο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον συμπεριφέρεται ήδη με τον τρόπο που εκείνο επιθυμεί».

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας αναστολής των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, η Κίνα ενδέχεται να βλέπει όλο και περισσότερο αυτή τη συγκράτηση ως μια νέα βάση αναφοράς παρά ως μια προσωρινή παύση», ανέφερε.

«Ο στόχος του Πεκίνου είναι να κάνει τον Τραμπ να ενσωματώσει τις κινεζικές κόκκινες γραμμές στον δικό του ορισμό για μια σταθερή σχέση».

Την Πέμπτη οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας άσκησαν κριτική στη σύνοδο κορυφής, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ απέτυχε να εξασφαλίσει ουσιαστικές παραχωρήσεις από το Πεκίνο στο εμπόριο, την ασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επέκριναν επίσης τον Τραμπ επειδή παρέλειψε να αναφερθεί δημοσίως στη στρατιωτική πίεση της Κίνας στην Ταϊβάν και ζήτησαν την άμεση παράδοση της εγκεκριμένης στρατιωτικής βοήθειας και των πωλήσεων όπλων στο νησί.

Πηγή: Reuters