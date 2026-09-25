«Ξέρω ότι ενοχλώ. Γιατί; Γιατί εγώ θα πω πράγματα που πολλοί μπορεί να σκέφτονται, αλλά λίγοι θα τα πουν», είπε ο υπ. Υγείας για το πρόσφατο επεισόδιο στο Mega News.

Δεν δεσμεύτηκε οΆδωνις Γεωργιάδης ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο μέλλον εκφράσεις που μπορεί να προκαλέσουν, όπως αυτή με τον «μπάφο» προς τον Νίκο Ελευθερόγλου, τονίζοντας πως αυτό είναι το γλωσσικό του ύφος και πως αν ξεφύγει διορθώνεται εύκολα. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση προσβολής απέναντι στον δημοσιογράφο, ζητώντας άμεσα συγγνώμη, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για προτροπή. «Μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες. Άρα μπορεί να το λέει αυτό ο υπ. Υγείας, ναι», υπογράμμισε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο επεισόδιο που είχε με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στο Mega News, λέγοντας ότι λέει δημόσια αυτά που σκέφτονται άλλοι αλλά δεν τα λένε.

«Δεν θέλω να κάνω δεσμεύσεις για το γλωσσικό μου ύφος και το αν μπορεί να ξεφύγει κατά τα γούστα κάποιου, γιατί μπορεί να ξεφύγει. Η πολιτική μου άποψη από την αρχή ήταν ότι δεν θα γίνω «ξύλινος» πολιτικός, υπάρχει τέτοια σχολή και δεν την υπηρετώ. Αν κάτι σου ξεφύγει, που μπορεί να γίνει, διορθώνεται αμέσως. Πρόθεση προσβολής του κ. Ελευθερόγλου που τον συμπαθώ δεν υπήρχε, το κατάλαβε και ο ίδιος. Είπα επιτόπου ότι ‘αν σε πρόσβαλα ζητώ συγγνώμη’. Μπορεί και να προκαλέσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι κακό», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ό,τι ακολούθησε ήταν μια υποκρισία. Ξέρω ότι ενοχλώ. Γιατί; Γιατί εγώ θα πω πράγματα που πολλοί μπορεί να σκέφτονται αλλά λίγοι θα τα πουν. Έπρεπε να πω αυτά που είπα στο Mega; Έπρεπε. Αυτό με το ξυλόλιο, κακώς το περνάτε έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει έρευνα από τις δημοσιογραφικές έρευνες. Στην Αγγλία έτσι γίνεται. Στην Ελλάδα ζήσαμε έναν χρόνο και έναν παραλογισμό. Ο κόσμος πίστεψε ότι η αμαξοστοιχία μετέφερε ξυλόλιο, ότι η κυβέρνηση είχε συγκαλύψει. Τι προκύπτει; Τίποτα απ’ όλα αυτά. Ο κ. Πλακιάς κατέθεσε ότι ήξεραν οι γονείς από την αρχή ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο.

Αν σας ενοχλεί ότι ξέφυγα για τον «μπάφο», θα έπρεπε να σας νοιάζει επί χίλια γιατί κάποιοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν την Ελλάδα και να τρελάνουν τον κόσμο με σκοπό και με δόλο. Ένας πατέρας έχει καταθέσει ότι είχαν ενημερωθεί από την αρχή οι γονείς ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους έλεγε ‘σταματήστε, αλλά κάποιοι συνέχιζαν για ιδίον όφελος’. Πρέπει να ψαχτεί αυτό. Στις προηγμένες χώρες και οι δημοσιογράφοι είναι απολογούμενοι. Αν είχε συμβεί τέτοια προσπάθεια παραπλάνησης και εξαπάτησης της κοινής γνώμης θα ασχολούνταν με αυτό οι δημοσιογράφοι. Άποψη δεν είναι το ψέμα. Αυτό είναι πλέον στο δικαστήριο. Θα ενοχληθούν όλοι αυτοί; Θα με βρίζουν, θα κάνουν TikTok, θα κάνουν χορηγούμενα, θα με βρίζουν στα ραδιόφωνο».

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Καταλήγοντας ο υπ. Υγείας είπε: «Στο επόμενο δευτερόλεπτο ζήτησα συγγνώμη γιατί κατάλαβα ότι ο κ. Ελευθερόγλου ενοχλήθηκε. Δεν ήταν προτροπή αυτό, εντάξει είπαμε. Να απαγορεύσουμε τη χρήση ορισμένων λέξεων από την ελληνική γλώσσα. Μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες. Άρα μπορεί να το λέει αυτό ο υπ. Υγείας, ναι».

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