Σε ανοιχτή κόντρα εξελίσσεται η χθεσινή επεισοδιακή αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Η «συγγνώμη» των δημοσιογράφων στους ακροατές και η ανάρτηση του υπ. Υγείας.

Χαμός έγινε χθες, Τετάρτη (23/9), στο Mega News, στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη, έχοντας ως καλεσμένο (τηλεφωνικά) τον Άδωνι Γεωργιάδη. Με αφορμή την αναφορά που έκαναν οι δημοσιογράφοι στην παρουσία του υπουργού στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής των Νοτίων Προαστίων που προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας, έγινε το «έλα να δεις».

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του MEGA και των παρουσιαστών, κατηγορώντας τον σταθμό ότι επί δύο χρόνια προέβαλλε τη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι η ίδια διαφήμιζε την «κβαντική ιατρική».

Παράλληλα, απαίτησε επανειλημμένα από το MEGA να ζητήσει συγγνώμη ακόμα και για το ξυλόλιο, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Άδωνις Γεωργιάδης: Εσείς στο MEGA πρώτοι, όλοι σας στο MEGA, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καρυστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση του πολιτικού προβλήματος.

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Ανθή Βούλγαρη: Για άλλους λόγους την Καρυστιανού.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.

Ανθή Βούλγαρη: Κι εσείς νανογιλέκα, κε Γεωργιάδη, πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;

Άδωνις Γεωργιάδης: Εσείς στο MEGA παίζατε το βίντεο για τα ξυλόλια.

Ανθή Βούλγαρη: Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ειρμό της σκέψης σας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ζητήσατε συγγνώμη απ’ τους τηλεθεατές για τα ξυλόλια; Ζητήσατε; Οι πρώτοι κομπογιαννίτες είστε εσείς.

Ανθή Βούλγαρη: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε;

«Να ζητήσετε συγγνώμη για τα ξυλόλια που ταΐζατε τον ελληνικό λαό επί δύο χρόνια και τον κάθε κομπογιαννίτη. Ζητήστε συγγνώμη», απάντησε με επιθετικό ύφος ο υπουργός.

{https://x.com/megatvcomnews/status/2102781435127935327}

Το σχετικό απόσπασμα έπαιξε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, χαρακτηρίζοντας τον υπουργό «εκτός ελέγχου» και κάνοντας λόγο για «παραλήρημα» και για «επίθεση με αήθη τρόπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmv967bhy9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απάντηση των παρουσιαστών

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη να εγκαινιάσει ιδιωτική κλινική, οι θεραπείες της οποίας αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης ως προς το νομικό τους καθεστώς. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δημοσιογράφοι, το ερώτημα που τέθηκε στον υπουργό αφορούσε στο γιατί επέλεξε να παραστεί στα εγκαίνια, από τη στιγμή που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες θεραπείες ως μέρος μιας “γκρίζας ζώνης” ως προς τη νομιμότητά τους.

Όπως υποστήριξαν η Ανθή και ο Ιορδάνης, αντί για μια σαφή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, η συζήτηση μετατοπίστηκε σε ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την υπόθεση των Τεμπών, το ζήτημα του ξυλολίου και την προβολή της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ξέρεις, ο ανεξήγητος λόγος ήταν γιατί του κάναμε την απλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε με την κλινική που πήγε και εγκαινίασε. Τον ρωτήσαμε λοιπόν: “Αυτές οι θεραπείες που έκανε η κλινική, πώς το λένε, είναι νόμιμες;” Είπε ότι είναι μια γκρίζα ζώνη. Αφού είναι γκρίζα ζώνη, πώς εγκαινιάσατε την κλινική; Και του λέει εύλογα ο Ιορδάνης: “Θεωρείτε σωστό ο υπουργός Υγείας να πηγαίνει με δόξες και τιμές να εγκαινιάζει, μια ιδιωτική κλινική;” Και εκεί έγινε το «έλα να δεις». Τι μας είπε κομπογιαννίτες, τι ότι ασχοληθήκαμε με την Καρυστιανού και το ξυλόλιο. Κύριε Γεωργιάδη, με την Καρυστιανού θα ξανασχοληθούμε για τα Τέμπη. Η υπόθεση των Τεμπών δεν έχει κλείσει. Το ότι η Καρυστιανού επέλεξε να είναι και πολιτική αρχηγός, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα ασχοληθούμε ξέχωρα από αυτό. Δεν μπορούμε όταν προσπαθούνε να κάνουν το άσπρο μαύρο να λέμε ναι. Αυτό δε γίνεται.», τόνισε η δημοσιογράφος.

«Τον έπιασε ένας οίστρος που να σας πω και κάτι, σε προσωπικό επίπεδο και με την Ανθή και με εμένα είναι σε καλό επίπεδο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι εμείς που μαλώνουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ούτε μαλώνουμε γι’ αυτό που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, ας πούμε, μόνο και μόνο για να μας ακούσουν. Δε γίνεται εμείς να μην τον ρωτάμε κιόλας. Γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι τον ρώτησαν για τα νανογιλέκα. Δεν παρεξηγήθηκε εκεί πέρα. Λέει, να σας εξηγήσω. Το τελευταίο διάστημα έχει πει ότι ήταν λάθος τα νανογιλέκα, ήταν πολιτικό του λάθος, ήταν επιβαρυντικό», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dln9irjdp841?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlnar433v3tt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γεωργιάδης: Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο περιστατικό, με μακροσκελή σημερινή του ανάρτηση στο Χ. «Το mega που κρίνει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την παραπληροφόρηση; Είπα κάτι παράλογο; Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει;», ανέφερε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών,

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το Mega είναι ένας πολύ μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος, δημοσιογραφικός όμιλος της Χώρας. Από χθες λόγω αυτής μου της στιχομυθίας με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη με στόλισαν κανονικά, στα Δελτία τους, στα social τους, στις εφημερίδες τους, στο ραδιόφωνο τους κλπ δικαίωμα τους κανένα θέμα δημοκρατία έχουμε όλα καλά. Όμως η δική μου φωνή, χωρίς όλα αυτά τα τεράστια όπλα, ακούγεται εδώ και ακούγεται σε όλους σας δυνατά πιστεύω. Καταρχήν ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε εδώ: https://youtu.be/Trbq3X1ha94?is=OhHXZma53h8o6rA7

Επειδή όμως στο βίντεο αυτό εγώ είμαι στο τηλ και ακούγομαι χαμηλά κι έτσι αρχίζω και φωνάζω, κακώς, θα ήθελα εδώ να σας γράψω το επιχείρημα μου ήρεμα και ο καθένας σας ας το κρίνει. Με ρωτούν λοιπόν και αρκετά επιθετικά και με κατηγορούν «ότι εγώ ευθύνομαι που οι διάφοροι κομπογιαννίτες δρούσαν ανεξέλεγκτα και άρα δεν έκανα καλά την δουλειά μου κλπ». Τότε θυμάμαι ειδικά την κα Βούλγαρη αλλά και γενικά το Mega που σε σειρά εκπομπών και για σειρά ετών προέβαλαν με όλους τους δυνατούς τρόπους την Μαρία Καρυστιανού η οποία όμως τώρα δεν τους είναι πλέον αρεστή και με ρωτούν μάλιστα πότε θα την ελέγξουμε για την «κβαντική ιατρική». Εκεί αρχίζουν να ανεβαίνουν οι τόνοι, δεν τους άρεσε αυτό μου το επιχείρημα και αρχίζει η κα Βουλγαρη την επίθεση «και εσείς πριν από δύο χρόνια διαφημίζατε τα νανογιλέκα….» (Ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά επίσης τότε τα διαφήμιζε και το Newsit μέρος σήμερα του Δημοσιογραφικού Ομίλου του Mega αλλά αυτή είναι μία μάλλον ασήμαντη λεπτομέρεια…)… και τότε τους θύμισα το για πόσο καιρό, όχι μόνον το Mega για να είμαι δίκαιος αλλά κυρίως το Mega καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν, και είχαν πείσει το 80% των συμπολιτών μας, ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η Κυβέρνηση μπάζωσε τον χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο κλπ τί ήθελα να το πω αυτό, σαν να τους πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα.

Και όμως είπα κάτι ψέματα, δεν ήταν κομπογιαννίτες αυτοί; Μα δεν τους άφησαν να καταθέσουν στο δικαστήριο διότι δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα του εμπειρογνώμονα. Σήμερα ξέρουμε όχι μόνον ότι ξυλόλιο δεν υπήρξε ποτέ αλλά και ότι το πιθανότερο οι περισσότεροι το ήξεραν από την αρχή. Το mega που κρίνει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την παραπληροφόρηση; Είπα κάτι παράλογο; Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει; Κοινώς εδώ κατά την γνώμη μου ισχύει το «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω.»… Τώρα αγαπητοί μου φίλοι στο Mega μπορείτε να συνεχίσετε να με κατηγορείτε όσο θέλετε αλλά ας ξέρει ο κόσμος και την άλλη άποψη και ας κρίνει. Υγ. Από το πρωί παίζουν σήμερα το βίντεο από την επίσκεψη μου στην κλινική αυτή στα Νότια. Αλλά δεν έχουν διαβάσει την ανακοίνωση της κλινικής ούτε την ανακοίνωση ειδικά για το mega. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό….».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2103001824231903613}

Μ. Καλ.