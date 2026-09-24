Απέναντι στην Ντόρα - ευγενικά, αλλά καθαρά.

Και οι δυο προέρχονται από τον ΛΑΟΣ αλλά ακολουθούν διαφορετική πορεία εντός ΝΔ. Συμφώνησαν, όμως, ότι δεν βλέπουν καλαμοκαβαλάρηδες στην κυβέρνηση.

Ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης και ο πρώην υπουργός Μ. Βορίδης είναι τα μόνα στελέχη της ΝΔ (μέχρι στιγμής) που πήραν απόσταση από τη θέση της Ντ. Μπακογιάννη για συμπτώματα αλαζονείας στην κυβέρνηση. Οταν δέχτηκαν σχετική ερώτηση, αποφεύγοντας τις αιχμές εναντίον της, διαφοροποιήθηκαν απόλυτα.

Και το έκαναν χωρίς να έχει δοθεί τέτοια «γραμμή» από το Μέγαρο Μαξίμου. Επισπεύδοντες και συγχρονισμένοι...

Α.