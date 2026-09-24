Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση τον Νοέμβριο είναι στα 102,54 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ενίσχυση των εισαγωγών αργού στην Ασία, οι οποίες οδεύουν προς τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση τον Νοέμβριο είναι στα 102,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού αργού στα 91,85 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η σημαντική αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου από την Ασία. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, οι εισαγωγές της περιοχής αναμένεται να διαμορφωθούν τον Σεπτέμβριο στα 23,96 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 23,38 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Αβεβαιότητα

Την ίδια ώρα, το γεωπολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή αβεβαιότητας για την αγορά ενέργειας, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αυξημένες. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν την παγκόσμια αστάθεια, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πεζεσκιάν απέρριψε παράλληλα τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας σε βάρος της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει υπάρξει θύμα τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να αντιστέκεται «μέχρι την τελευταία μας ανάσα».

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Ανακούφιση στις αγορές

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει, προς το παρόν, κάποια ανακούφιση στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα το κλίμα.

Οι αγορές εξακολουθούν να είναι ευαίσθητες σε μια ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, σε νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις συζητήσεις ΗΠΑ και Κίνας αυτή την εβδομάδα γύρω από το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού.