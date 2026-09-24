Στον σχεδιασμό της ΔΥΠΑ περιλαμβάνεται. μεταξύ άλλων, πρόγραμμα για τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας για ανέργους με αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νέα προγράμματα απασχόλησης σχεδιάζει να προκηρύξει η ΔΥΠΑ έως το τέλος του 2026, με τις δράσεις να αφορούν ανέργους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, γυναίκες, άτομα άνω των 50 ετών, άτομα με αναπηρία και ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ο σχεδιασμός μέχρι τέλος του έτους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις επιδότησης της απασχόλησης για ανέργους 30+, θέσεις για άτομα με αναπηρία σε ΟΤΑ και θέσεις πλήρους τηλεργασίας για ανέργους που κατοικούν σε ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους.

Μεταξύ των προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνεται δράση για την επιδότηση της απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκεια της επιδότησης εκτιμάται στους 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του μισθολογικού κόστους.



Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, δηλαδή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό της ΔΥΠΑ περιλαμβάνεται πρόγραμμα για τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας για ανέργους με αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ήδη, τον Ιούνιο του 2026, ενεργοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και Β’ βαθμού. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό τα 750 ευρώ τον μήνα και διάρκεια 18 μηνών.

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Στα επόμενα προγράμματα περιλαμβάνεται επίσης δράση για την απασχόληση ανέργων μέσω τηλεργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης με τηλεργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αφορά ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν σε ορεινούς ή απομακρυσμένους δήμους της χώρας.

Βάσει του νέου προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ’ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες με ταβάνι τα 1.300 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 15.756.000 ευρώ και θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους.

Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη των ανέργων. Οι θέσεις θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα παρέχονται με καθεστώς τηλεργασίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης σε περιοχές όπου οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλο τόπο.

Για τους ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, νέα δράση έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Το νέο πρόγραμμα αφορά 5.500 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών και προβλέπει 12μηνη επιδότηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για δράση που κινείται στη λογική της «Προεργασίας», με την επιδότηση να μπορεί να καλύπτει το 100% του κόστους για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν στις προσλήψεις.

Τα νέα προγράμματα θα ενεργοποιηθούν με δημόσιες προσκλήσεις της ΔΥΠΑ. Οι προσκλήσεις θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος της επιχορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Για τα προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, οι εργοδότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις. Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.