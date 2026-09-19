Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Κατά το διάστημα 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.

Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ: