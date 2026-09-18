Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Θάνο Πλεύρη να εξηγήσει γιατί είχε παρουσιάσει το 2016 ως χρονικό σημείο γνωριμίας με τον Θεοδωρόπουλο, ενώ πλέον ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τον γνώριζε από το 2012.

Νέα πολιτική σύγκρουση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με φόντο τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται πλέον στη χρονολογία της γνωριμίας του κ. Πλεύρη με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, καθώς το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο υπουργός γνώριζε τους δύο γιατρούς ήδη από το 2012, πολύ πριν από το 2016 που είχε αναφέρει αρχικά ως χρονικό σημείο γνωριμίας του με τον Θεοδωρόπουλο. Σήμερα, ο κ. Πλεύρης αναγνώρισε ότι γνώριζε τον Θεοδωρόπουλο από το 2012, διευκρινίζοντας όμως ότι τότε επρόκειτο για γνωριμία στο πλαίσιο ενός σωματείου και όχι για επαγγελματική συνεργασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dliiu2o04w4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αποκάλυψη ΠΑΣΟΚ για το 2012: Ηταν μαζί με τους γιατρούς του Μαζωνάκη στη διοίκηση σωματείου

Η νέα διάσταση στην υπόθεση προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση από το ΠΑΣΟΚ εγγράφων σχετικά με το «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί που σήμερα κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονται μεταξύ των ιδρυτικών μελών του σωματείου που συστάθηκε το 2012. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί ήταν τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που υπέβαλαν από κοινού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την επικύρωση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο είχε ημερομηνία 3 Ιουνίου 2012.

Οπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο κ. Πλεύρης είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής». «Εκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια– είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ. «Ομως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”», τονίζει στη συνέχεια.

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Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου. «Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Χαρ. Τρικούπη

Η απάντηση Πλεύρη: «Γνωριζόμαστε από τότε αλλά δεν υπήρξε καμία συνεργασία»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «meganews 104,6» ο υπουργός, απαντώντας στις αιτιάσεις, δεν αρνήθηκε ότι υπήρχε γνωριμία με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012. Αντίθετα, διευκρίνισε ότι γνώριζε τον γιατρό από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο σωματείο, αλλά υποστήριξε ότι δεν υπήρχε τότε σχέση γιατρού - ασθενούς ούτε επαγγελματική συνεργασία. Ο ίδιος έκανε λόγο για σωματείο στο οποίο συμμετείχαν αρκετά άτομα και υποστήριξε ότι το γεγονός πως βρέθηκαν στο ίδιο σχήμα δεν σημαίνει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση. «Δεν υπήρξε καμία συνεργασία», είναι η βασική θέση που επαναλαμβάνει ο υπουργός, απαντώντας στις επικρίσεις. «Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

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«Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση (σσ. με τον Θεοδωρόπουλο) και τον πήρα για να μάθω τι έγινε. Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο, γιατί να κρύψω ότι ήμαστε μαζί σε ένα σωματείο; Η βασική μου σχέση είναι ότι είχε υπάρξει γιατρός μου», είπε. Παράλληλα, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, έθεσε το ερώτημα: «Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν βγάζει όλα τα ονόματα του σωματείου;».

Σε άλλη αναφορά του στο θέμα, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η ύπαρξη του ονόματός του στα έγγραφα του σωματείου δεν σημαίνει ότι τα μέλη του είχαν μεταξύ τους προσωπική ή επαγγελματική σχέση. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι ένα σωματείο αφορούσε ιατρικά και νομικά ζητήματα δεν σημαίνει ότι τα περίπου 22 μέλη του ήταν φίλοι ή συνεργάτες.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς και στην προσωπική του σχέση με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, την οποία συνέδεσε με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. «Ό,τι ιατρική συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Του έστελνα τις εξετάσεις μου την εποχή που αντιμετώπιζα το πρόβλημα υγείας. Δεν μου πρότεινε τέτοια θεραπεία (σσ. όπως του Μαζωνάκη)», ανέφερε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι συμβουλές που έλαβε από τον Θεοδωρόπουλο αφορούσαν συμπληρωματικά σκευάσματα και δεν αντικατέστησαν τη θεραπεία που ακολουθούσε. «Οι γιατροί μού έδωσαν θεραπεία. Λόγω της πίεσης που γίνονταν σε κάποια όργανα, ο Θεοδωρόπουλος μου πρότεινε κάποια σκευάσματα. πχ γαϊδουράγκαθο, μαγνήσιο... Είναι μαντζούνια αυτά; Δεν μου είπε ποτέ να σταματήσω την θεραπεία. Δεν μου πήρε λεφτά. Μια επίσκεψη έκανα», δήλωσε.

Σε σχέση με τις θεραπείες που έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει ούτε είχε πληροφορηθεί τέτοια σύσταση από τον γιατρό. «Δεν μου πρότεινε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και ούτε θα έκανα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζω να γίνονταν τέτοιες θεραπείες, ούτε μου πρότεινε ποτέ κάτι τέτοιο».

Το τηλεφώνημα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πλεύρης και στην τηλεφωνική επικοινωνία που επιχείρησε να έχει με τον Θεοδωρόπουλο μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι επικοινώνησε μαζί του επειδή τον γνώριζε και επειδή υπήρχε μεταξύ τους η προηγούμενη σχέση γιατρού και ασθενούς. Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να τηλεφωνήσει στον συγκεκριμένο γιατρό, συνέδεσε την κίνησή του με το ενδιαφέρον του για το περιστατικό και για την τύχη του γιατρού, υποστηρίζοντας ότι το τηλεφώνημα έγινε πριν, όπως είπε, του αποδοθούν κατηγορίες. «Προφανώς για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο σημαίνει ότι τον γνωρίζεις, ότι έχεις δέσιμο, ότι ενδιαφέρεσαι», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναφερόταν σε φιλική σχέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν είναι ένας άνθρωπος που» διατηρούσε στενή προσωπική σχέση μαζί του, αλλά κάποιος που γνώριζε και με τον οποίο είχε κρατήσει επαφή επειδή είχε υπάρξει γιατρός του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία του με τον γιατρό δεν ήταν τακτική. «Είχα επικοινωνία, αλλά όχι τακτική. Επικοινωνούσα μαζί του στις γιορτές. Δεν μου ζήτησε ποτέ κάποια διευκόλυνση όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Γενικά δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα», είπε.

Στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ: «Γιατί είπατε ψέματα κ. Πλεύρη;»

Όπως σημειώνει σε νέα του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ «Ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους. Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς- θεράποντος ιατρού. Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας. Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη.Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.»

Την παραίτηση Πλεύρη ζητά η Νέα Αριστερά

Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα θέτει και η Νέα Αριστερά ζητώντας απαντήσεις

από τον υπουργό για το εύρος και τη διάρκεια της σχέσης του με το συγκεκριμένο ζεύγος γιατρών και ειδικότερα για τον ρόλο του στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Η Νέα Αριστερά θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

Γιατί είπε ψέματα για την γνωριμία του με το ζεύγος Θεοδωρόπουλου - Γάκα;

Γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι γιατροί προχωρούν σε παράνομες ιατρικές πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο την ζωή ασθενών;

Καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν σχέση με τσαρλατάνους - υπνοθεραπευτές, ποια επιστημονικά εχέγγυα αξιολόγησε ο Θάνος Πλεύρης ως επαρκή προκειμένου να ιδρύσει μαζί τους σωματείο που αφορά το Ιατρικό Δίκαιο;

Ποια ήταν η τύχη του συγκεκριμένου σωματείου, του οποίου ήταν ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της διοίκησης του;

ΣΥΡΙΖΑ - «Ποιος να ελέγξει και τι;»: Ο Πολάκης στρέφει τα πυρά του σε Πλεύρη, Πατούλη και Γεωργιάδη

Σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Πολάκης, Βουλευτής Χανίων και Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «έχει δημοσιεύσει αποκαλυπτικά στοιχεία για τις ασύλληπτες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη στην «αναγεννητική», «αισθητική», «ολιστική» κ.λπ. «Ιατρική», την ώρα που θα έπρεπε, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους "κλινικές", απέναντι σε αυτά τα μαγαζιά της απάτης και της διαφθοράς, που άνοιγε ο κάθε κομπογιαννίτης, παίρνοντας κόσμο στον λαιμό του!!!»

Και συνεχίζοντας αναφέρει ότι « Ποιος να ελέγξει και τι; Ο κ. Πατούλης, που ενώ ήταν Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ, προωθούσε τον "ιατρικό τουρισμό" και τις ιατρικές πράξεις μέσα σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία; Ο κ. Πατούλης, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας», Μέτοχος 100% στην MEDI DERMA για πλαστικές επεμβάσεις, επιχειρηματικές συμβουλές και διαχείριση ακινήτων (!) και Πρόεδρος στην «OMS Total Care» που παρέχει "premium aesthetics, wellness and longevity", σε συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία; Ο κ. Πατούλης, που ως Περιφερειάρχης Αττικής το 2023, χρηματοδότησε με 8.000 ευρώ το περίφημο συνέδριο του 2023, όπου η ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο του Μαζωνάκη, η ανειδίκευτη εγκληματίας, Ιωάννα Γάκα, παρουσίαζε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για θεραπεία αποτοξίνωσης; Ο κ. Πατούλης, που ταυτόχρονα ως Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., έθεσε το ίδιο συνέδριο το 2023, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών;

Ο κ. Πατούλης, που μετά τις παραπάνω αποκαλύψεις από τον Παύλο Πολάκη, Τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ψεύδεται ασύστολα από χτες, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα; Ή μήπως να ελέγξει όλους τους παραπάνω ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν υπουργός Μετανάστευσης, Θανάσης Πλεύρης, που, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν μόνο πελάτης στο αμαρτωλό ιατρείο των Γάκα και Θεοδωρόπουλου, αλλά και συνεταιράκι τους στο Σωματείο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο»; Ή μήπως να τους ελέγξει ο νυν υπουργός Υγείας και πρώην πωλητής νανογιλέκων, Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι θαμώνας, κράχτης και διαφημιστής τέτοιων κλινικών και τέτοιων πρακτικών, που άνθισαν και θέριεψαν, αρρύθμιστες, επί των ημερών του; Ή μήπως να περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αμέσως μόλις ανέλαβε το 2019 κατήργησε μαζί με τους υπουργούς του το Σ.Ε.Υ.Π. (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας) του Υπουργείου Υγείας και το αντίστοιχο σώμα ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΙΦΚΑ; Οι λέξεις "παραίτηση" και "ευθιξία" είναι άγνωστες, προφανώς, στους πρωταγωνιστές της παρακμής. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Γιατί η υπόθεση που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη.»

Ερωτήματα για τις σχέσεις Πλεύρη - Θεοδωρόπουλου και από την ΕΛ.Α.Σ

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται το 2012 ως ιδρυτικό μέλος και στην προσωρινή διοίκηση του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου», μαζί με τους δύο γιατρούς. Το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία και απαιτεί σαφείς απαντήσεις.»