«Αυτό αποτελεί μια μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ», τονίζει σε ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης.

Στην ανακοίνωση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποχρεωτική εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, που επικαλείται την ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ, η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Ο Θάνος Πλεύρης την εξέλιξη ως «μεγάλη νίκη» υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ, με ειδική αναφορά σε όσες, όπως υποστηρίζει, επιθυμούσαν να δραστηριοποιούνται «ασύδοτα» στο πεδίο της μετανάστευσης.

Παράλληλα, ο υπουργός σημειώνει ότι αναμένεται το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με όσα επιμέρους αυτή ορίζει.

{https://x.com/thanosplevris/status/2100482708598128749}