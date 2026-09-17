Από το ιστορικό Várkert Bazár μέχρι τα φώτα του Δούναβη, ένα 24ωρο στην ουγγρική πρωτεύουσα ήταν αρκετό για να ξεδιπλωθεί το επόμενο κεφάλαιο της σειράς REDMI Note, μαζί με το πρώτο Pro Max στην ιστορία της.

Ο Attila József κάθισε κάποτε στην όχθη του Δούναβη και τον έκανε ποίημα. Στο A Dunánál, ο μεγάλος Ούγγρος ποιητής κοιτάζει το ποτάμι να κυλά και μέσα του βλέπει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα τοπίο... τον χρόνο, τη μνήμη, όλα όσα περνούν και όλα όσα μένουν.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ο Δούναβης εξακολουθεί να δίνει τον ρυθμό στη Βουδαπέστη.

Χωρίζει τη Βούδα από την Πέστη και ταυτόχρονα τις ενώνει. Περνά κάτω από τις γέφυρες, μπροστά από το επιβλητικό Κοινοβούλιο, κάτω από το Κάστρο της Βούδας και δίπλα από κτίρια που κουβαλούν πάνω τους περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας. Και όταν πέφτει το βράδυ και τα φώτα αρχίζουν να καθρεφτίζονται στο νερό, καταλαβαίνεις γιατί αυτή η πόλη έχει κάτι σχεδόν παραμυθένιο.

Εγώ, όμως, είχα μόλις 24 ώρες για να τη ζήσω. Και ίσως όταν έχεις τόσο λίγο χρόνο σε μια πόλη σαν τη Βουδαπέστη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνεις: στο MAX.

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Αθήνα το πρωί, Βουδαπέστη λίγες ώρες αργότερα και ένα γεμάτο 24ωρο μπροστά μου. Μαζί μου είχα ήδη το REDMI Note 17 5G, το smartphone που είχα πάρει στα χέρια μου λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι και που έγινε, από τις πρώτες κιόλας ώρες, ο φακός μέσα από τον οποίο άρχισα να γνωρίζω την πόλη.

Το πρωινό περπάτημα στη Βουδαπέστη ήταν και η πρώτη πραγματική ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας. Φωτογράφισα τον Δούναβη, τις γέφυρες, το επιβλητικό Κοινοβούλιο και τις λεπτομέρειες των κτιρίων που σε κάνουν συνεχώς να κοντοστέκεσαι. Ένας όμορφος τρόπος να πάρω την πρώτη μου γεύση από την πόλη, αλλά και να χρησιμοποιήσω την κάμερα του κινητού ακριβώς όπως συμβαίνει συνήθως στα ταξίδια... γρήγορα, αυθόρμητα, για να κρατήσεις μια στιγμή πριν χαθεί.

Λίγο αργότερα, κατεύθυνση προς τη Βούδα. Εκεί, στους πρόποδες του Castle Hill, με περίμενε το Várkert Bazár και μαζί του ο πραγματικός λόγος αυτού του ταξιδιού, το REDMI Note Max Experience της Xiaomi.

Το νεοαναγεννησιακό συγκρότημα του 19ου αιώνα, ένα από τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα της Βουδαπέστης, έγινε για ένα απόγευμα το σκηνικό για το επόμενο κεφάλαιο της σειράς REDMI Note. Και μέσα σε έναν χώρο που έχει καταφέρει να αντέξει στον χρόνο, το μήνυμα που κυριαρχούσε έμοιαζε σχεδόν συμβολικό.

TITAN POWER. GO TO MAX.

Στο επίκεντρο βρισκόταν το REDMI Note 17 Pro Max 5G, το πρώτο Pro Max στην ιστορία της σειράς, όμως πίσω από το νέο όνομα υπήρχε μια μεγαλύτερη ιστορία. Η Xiaomi ήρθε στη Βουδαπέστη για να μιλήσει για smartphones που δεν έχουν σχεδιαστεί μόνο για το σήμερα, αλλά, όπως συνοψίζει το Built for Years, για να παραμένουν αξιόπιστα μέσα στα χρόνια.

Κάπως έτσι, σε ένα ταξίδι μόλις 24 ωρών, η έννοια του χρόνου βρέθηκε παντού, στον Δούναβη που κυλά αδιάκοπα, σε ένα κτίριο σχεδόν 150 ετών και σε μια νέα γενιά τεχνολογίας που θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο.

Το πρώτο Pro Max στην ιστορία της REDMI Note

Στο Várkert Bazár βρέθηκαν περισσότεροι από 300 προσκεκλημένοι από τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες για να γνωρίσουν τη νέα σειρά REDMI Note 17, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα: το REDMI Note 17 Pro Max 5G, το REDMI Note 17 Pro 5G, το REDMI Note 17 5G και το REDMI Note 17.

Το μεγάλο νέο ήταν φυσικά το REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Στην κορυφή των χαρακτηριστικών του βρίσκεται η μπαταρία των 9.210mAh, η μεγαλύτερη που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει έως τρεις ημέρες αυτονομίας, ενώ 20 λεπτά φόρτισης αρκούν για ενέργεια που αντιστοιχεί σε μία ημέρα χρήσης. Παράλληλα, υποστηρίζει 100W HyperCharge και αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση 27W.

Η λογική της μεγάλης αυτονομίας διατρέχει ολόκληρη τη σειρά. Το REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτει μπαταρία 8.340mAh με 67W HyperCharge, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 εξοπλίζονται με μπαταρίες 7.700mAh και 45W turbo charging.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο πόσο κρατά η μπαταρία σήμερα. Σύμφωνα με τη Xiaomi, οι μπαταρίες της σειράς έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν το 80% ή περισσότερο της αρχικής τους χωρητικότητας μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης, κάτι που αντιστοιχεί περίπου σε έξι χρόνια τυπικής χρήσης.

Built for Years στην πράξη

Εδώ βρίσκεται και η ουσία του REDMI Titan Quality. Η νέα σειρά υποστηρίζει έως έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, ενώ σε επιλεγμένα μοντέλα η Xiaomi μιλά και για έως έξι χρόνια διατήρησης της υγείας της μπαταρίας.

Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G έχουν επίσης λάβει TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification, με την αξιολόγηση να αφορά την αντοχή στις πτώσεις, την αντοχή στο νερό και την απόδοση της μπαταρίας.

Τα δύο Pro μοντέλα διαθέτουν επιπλέον REDMI Titan Structure, πιστοποιήσεις IP66 και IP68 και έχουν δοκιμαστεί για αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως τριών μέτρων πάνω σε επιφάνειες γρανίτη.

Με άλλα λόγια, εδώ η λογική δεν αφορά μόνο ένα εντυπωσιακό smartphone όταν βγαίνει από το κουτί, αλλά μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει, να μπαίνει σε τσάντες και βαλίτσες, να χρησιμοποιείται καθημερινά και να αντέχει στα μικρά απρόοπτα της πραγματικής μας ζωής.

Flagship εμπειρία, πιο προσιτή

Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών 1.5K, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits.

Το Pro Max εξοπλίζεται με Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform και υποστηρίζει έως 24GB RAM μέσω Memory Extension, ενώ Xiaomi HyperAI, Google Gemini και Circle to Search with Google φέρνουν στη σειρά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα περιλαμβάνει επανασχεδιασμένο camera module, επίπεδες οθόνες, απαλά στρογγυλεμένες γωνίες και διαφορετικά φινιρίσματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Cloud Blush του REDMI Note 17 Pro Max 5G, με φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα που μεταμορφώνεται από λευκό σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Στην Ελλάδα από τις 17 Σεπτεμβρίου

Η σειρά REDMI Note 17 θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τις 17 Σεπτεμβρίου, στα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, online στο mistore-greece.gr και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Η ίδια πόλη, ένας διαφορετικός φακός

Και όταν έπεσε το βράδυ, επέστρεψα ξανά στον Δούναβη. Αυτή τη φορά όχι περπατώντας στις όχθες του, αλλά από ένα πλωτό εστιατόριο, με τη Βουδαπέστη φωτισμένη γύρω μου.

Το REDMI Note 17 5G βγήκε ξανά από την τσάντα. Φωτογράφισα το Κοινοβούλιο, τις φωτισμένες γέφυρες, τις αντανακλάσεις πάνω στο νερό και την πόλη που λίγες ώρες νωρίτερα είχα δει κάτω από το φως της ημέρας να μεταμορφώνεται μπροστά μου.

Και ίσως αυτή ήταν η πιο όμορφη λεπτομέρεια αυτού του ταξιδιού, μέσα σε μία μόνο ημέρα είδα και φωτογράφισα τη Βουδαπέστη δύο φορές, το πρωί από τους δρόμους της και το βράδυ από τον Δούναβη. Κάπου εκεί επέστρεφε σχεδόν μόνη της και η σκέψη του József: παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Ένα ποτάμι που συνεχίζει να κυλά, ένα ιστορικό κτίριο που εξακολουθεί να ζει μέσα στο σήμερα και μια νέα γενιά τεχνολογίας που αυτή τη φορά μιλά περισσότερο από ποτέ για το πόσο μπορεί να διαρκέσει.

Εικοσιτέσσερις ώρες δεν είναι αρκετές για να γνωρίσω πραγματικά τη Βουδαπέστη. Ήταν, όμως, αρκετές για να τη δω με διαφορετικό φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και αρκετές για να καταλάβω γιατί το MAX, σε αυτό το ταξίδι, σήμαινε κάτι περισσότερο από μια νέα λέξη στο όνομα ενός smartphone.

Το δικό μου 24ωρο στη Βουδαπέστη τελείωσε εκεί όπου ουσιαστικά είχε αρχίσει αυτή η ιστορία... στον Δούναβη.

Μόνο που αυτή τη φορά, με τα φώτα της πόλης να καθρεφτίζονται πάνω στο νερό και ήδη αποτυπωμένα στο κινητό που είχε ταξιδέψει μαζί μου από την Αθήνα, το «Go to Max» είχε αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένο νόημα.