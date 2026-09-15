Οι περιοχές με βροχές την Τετάρτη. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με αρκετή βροχή, αλλά όχι παντού, πορευόμαστε τις επόμενες μέρες με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι την Τετάρτη θα έχουμε βροχές στην Κρήτη, στα νότια της Εύβοιας, στα νότια της Πελοποννήσου, αλλά και στα ΝΑ της Αττικής. Διάσπαρτα φαινόμενα αναμένονται και στη βόρεια Ελλάδα από την Καρδίτσα και τα Ιωάννινα, το Κιλκίς μέχρι τη Δράμα και την Καβάλα. Το βράδυ ο καιρός θα ανοίξει, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται στα κεντρικά έως 27 βαθμούς στα βόρεια από 19 έως 25 και στα νότια στους 22. Στα δυτικά από 27 έως 29 και στα ανατολικά νησιωτικά από 24 έως και 32.

Από την Πέμπτη έως και την Κυριακή δεν φαίνεται να έχουμε κάποια σημαντική αστάθεια, ενώ από την Παρασκευή 25/9 ο καιρός αγριεύει με νέες βροχές και δυνατές καταιγίδες στα κεντρικά και δυτικά της Ελλάδας. Η θερμοκρασία από τις 23/9 θα είναι σε πτώση.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=gO-OU5n3PgU}