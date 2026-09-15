«Δεν είμαι λαγός, έχω τις θέσεις μου» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η πρόταση για το επίδομα ανεργίας είναι προσωπική και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες και η θέση μου εξηγήθηκε. Δεν είναι κάτι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης» επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας.

Μιλώντας στο Action και στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» τόνισε ότι ήταν μια προσωπική συνέντευξη στην ΕΡΤ. «Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος και ειλικρίνεια και λέει ότι είναι προσωπική του θέση τον Νοέμβριο του 2025 και το επαναλαμβάνει τον Σεπτέμβριο του 2026 μόνο λαγός δεν είναι, αλλά δείχνει έναν άνθρωπο που έχει τις θέσεις του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlg5m0mc2cfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ευχαριστώ όσους στήριξαν το δικαίωμα να λέω την άποψή μου»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlg5rv9mq9q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναφορά Μαρινάκη για Τσίπρα

Για υποκρισία Τσίπρα μίλησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Επί πανδημίας το 2020 έχει κάνει ανάλογη δήλωση λέγοντας ότι ‘’η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία που είναι ευρωπαϊκή τάση’’. Μα τότε χρειαζόταν η στήριξη της ανεργίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlg5q860txld?integrationId=40599y14juihe6ly}