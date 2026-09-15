Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου στο πλαίσιο της ετήσιας ακαδημαϊκής σύναξης του Ελληνικού Κολεγίου της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στο Μαλλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο, στη Βοστόνη.

«Η στάση μας απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ούτε από φόβο ούτε από άκριτο ενθουσιασμό. Η Εκκλησία μας καλύτερα να υπενθυμίζει στον σύγχρονο κόσμο ότι δεν μπορούν όλα να υπολογιστούν και ότι δεν διαθέτει πραγματική σοφία καθετί που φαίνεται ή ακούγεται ευφυές» Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο της ετήσιας ακαδημαϊκής σύναξης του Ελληνικού Κολεγίου της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στο Μαλλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο, στη Βοστόνη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καλωσόρισε τη μεγαλύτερη τάξη στην ιστορία της σχολής και τόνισε ότι ο πραγματικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στη μετάδοση πληροφοριών, αλλά αφορά πρωτίστως στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Προέτρεψε, μάλιστα, τους φοιτητές να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να μαθαίνουν από αυτές χωρίς όμως να τους παραδίδουν το έργο και την προσωπική προσπάθεια που τους αναλογεί. Η ΤΝ, σημείωσε, «μπορεί να συνθέσει τα λόγια μιας προσευχής αλλά δεν μπορεί να προσευχηθεί», ενώ τους επισήμανε τη μοναδικότητα και την αξία του ανθρώπινου προσώπου που αποτελεί ζωντανή εικόνα του ζώντος Θεού.

Από την πλευρά του, ο προσωρινός πρόεδρος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, π. Μιχαήλ Λαμπάκης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, κάλεσε τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν την ακαδημαϊκή χρονιά ως ευκαιρία καθημερινής πνευματικής προόδου και προσπάθειας να ομοιάζουν περισσότερο στον Χριστό αντανακλώντας την παρουσία του στη ζωή και στις πράξεις τους.

Ο κοσμήτορας του ελληνικού κολεγίου, δρ Νίκολας Γκάνσον, κάλεσε τους φοιτητές να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να αναζητούν τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τέλος, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολή του Τιμίου Σταυρού, π. Γιουτζίν Πέντιουτς, υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της γνώσης που μπορούμε να κουβαλάμε στις τσέπες μας και της σοφίας που αδυνατούμε, ενώ σημείωσε ότι η πραγματική εκπαίδευση προϋποθέτει την προσφορά του εαυτού μας μέσα από τη σκέψη, τις πράξεις, την εργασία, τη συμπόνια, τον χρόνο, τη διακονία και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.