Ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται «στο κατώφλι μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής, η οποία δεν θα επηρεάσει μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές της ανθρωπότητας».

Ο ΟΗΕ κάλεσε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να περιορίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας, την ώρα που η Κίνα και οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες κορυφαίων στελεχών του κλάδου.

Σε επιστολή του προς κυβερνήσεις και εταιρείες ανάπτυξης AI, ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται «στο κατώφλι μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής, η οποία δεν θα επηρεάσει μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές της ανθρωπότητας».

«Η σημερινή κούρσα για την ανάπτυξη όλο και πιο ισχυρών συστημάτων AI αυξάνει σημαντικά τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν κάθε πτυχή της ζωής μας», ανέφερε.

«Καλώ τα κράτη και τις εταιρείες να κινητοποιηθούν επειγόντως, μέσω πολυμερών θεσμών, ώστε να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο δράσης για τη ρύθμιση των προηγμένων μοντέλων AI αιχμής, με βάση το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν δύο ερευνητές της Anthropic προειδοποίησαν ότι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κίνα και ΗΠΑ στην κούρσα της AI

Οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάπτυξης και αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων AI. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Πεκίνο διαφωνούν έντονα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των διμερών συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα, κατά την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στις ΗΠΑ.

Η Κίνα απέρριψε τη Δευτέρα το αφήγημα «περί απειλής» σχετικά με την ανάπτυξη της AI και προειδοποίησε ότι πρέπει να αποφευχθούν «η αντιπαράθεση και ο κακόβουλος ανταγωνισμός».

Ο Τραμπ απορρίπτει τις προειδοποιήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτεραιότητά του είναι να διασφαλίσει πως οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν την τεχνολογία ταχύτερα από την Κίνα, επίσης υποβάθμισε τις προειδοποιήσεις των ερευνητών.

«Ο μόνος έλεγχος ή "δικλείδες ασφαλείας" που χρειάζεται η AI είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον έχουν και με το παραπάνω!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Υποστήριξε επίσης ότι η Κίνα θα επωφεληθεί εάν δημιουργηθούν αμφιβολίες σχετικά με την ανάπτυξη της AI.

«Έχουμε ήδη τεράστιες ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ εξουσίες πάνω σε αυτές τις εταιρείες! Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία εναντίον της AI και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται με αυτό είναι η Κίνα», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ AI, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων και θα συνεχίσουμε να προηγούμαστε».

Η παρέμβαση Αμοντέι και η αντίδραση Τραμπ

Το Σαββατοκύριακο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της AI. Παρουσίασε ένα σχέδιο τριών σημείων: πρώτον, ανεξάρτητη εποπτεία των μοντέλων AI κατά τη διαδικασία ανάπτυξής τους, δεύτερον, θέσπιση κοινών προτύπων ασφαλείας και περιορισμών και, τρίτον, συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, με τις ΗΠΑ και άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις να επιδιώκουν συνεννόηση με αυταρχικά καθεστώτα, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων AI», έγραψε σε άρθρο.

Η πρόταση υποστηρίχθηκε αμέσως από άλλα κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιρειών AI, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της xAI, και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την AI ασφαλή έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του Αμοντέι.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σταματήσει ανθρώπους της AI από το να κάνουν κακά ή δυνητικά κακά "πράγματα", όπως ο Ντάριο (της Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται ότι είναι ένα "τέλειο μικρό αγγελούδι" - και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε.

Παρά την κούρσα για την ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων AI, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κίνας και οι δημόσιες τοποθετήσεις των κινεζικών αρχών δείχνουν ότι το Πεκίνο θεωρεί αρκετά σοβαρό το ενδεχόμενο προηγμένα μοντέλα να ξεφύγουν από τον αποτελεσματικό ανθρώπινο έλεγχο, ώστε να προετοιμάζεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Κινέζος υπουργός Κρατικής Ασφάλειας, Τσεν Γι-σίν, έγραψε την Κυριακή ότι τα προηγμένα μοντέλα AI των ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους σε κρίσιμες υποδομές πληροφορικής της Κίνας.

Με πληροφορίες από Independent