Λάθος ποσό ενοικίου, εσφαλμένος ΑΦΜ εκμισθωτή ή λανθασμένος αριθμός μισθωτηρίου μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και γι’ αυτό απαιτείται έγκαιρος έλεγχος και, όπου χρειάζεται, τροποποίηση της δήλωσης.

Περιθώριο 15 ημερών έχουν οι ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου, προκειμένου να ελέγξουν τη φορολογική τους δήλωση και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν την καταβολή της ενίσχυσης. Η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία, καθώς έως τότε θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά στο Ε1 όλα τα στοιχεία της μίσθωσης.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό της επιστροφής, η οποία θα καταβληθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τον Νοέμβριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες να ελέγξουν ιδιαίτερα τους κωδικούς 811-816 του Ε1, στους οποίους δηλώνεται το ποσό ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 για την κύρια κατοικία. Για τη φοιτητική στέγη ο έλεγχος αφορά τους κωδικούς 817-822. Παράλληλα, στους κωδικούς 081-087 θα πρέπει να αναγράφεται σωστά ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Λάθος ποσό ενοικίου, εσφαλμένος ΑΦΜ εκμισθωτή ή λανθασμένος αριθμός μισθωτηρίου μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και γι’ αυτό απαιτείται έγκαιρος έλεγχος και, όπου χρειάζεται, τροποποίηση της δήλωσης.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ έως 800 ευρώ προβλέπονται και για κάθε φοιτητική κατοικία.

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Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από 39.000 ευρώ.

Για την κύρια κατοικία ισχύει και περιουσιακό κριτήριο 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ενώ στη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός.

Η επιστροφή καλύπτει και μισθώσεις που διήρκεσαν μόνο μέρος του έτους, με το ποσό να υπολογίζεται βάσει των ενοικίων που πράγματι καταβλήθηκαν. Η πληρωμή αναμένεται στο τελευταίο πενθήμερο του Νοεμβρίου.