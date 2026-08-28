Η ρύθμιση αφορά κατοικία που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος, ακόμη και αν εργάστηκε εκεί για μέρος μόνο του έτους.

Νέο πλαίσιο για την επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους που υπηρετούν στην περιφέρεια αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή πρακτικά σε ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια. Η ρύθμιση αφορά κατοικία που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος, ακόμη και αν εργάστηκε εκεί για μέρος μόνο του έτους. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Και δευτερεύουσα κατοικία

Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα αντί κύρια κατοικία, εφόσον βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Ωστόσο, όταν κάποιος λαμβάνει ήδη την προβλεπόμενη γενική επιστροφή ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος από τις δύο ενισχύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις επιλέξιμες περιοχές.

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Στον χώρο της Υγείας, η απόφαση καλύπτει γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς, αγροτικούς και προσωπικούς γιατρούς, καθώς και προσωπικό δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση υπολογίζεται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή και τις σχετικές διασταυρώσεις. Για τη χορήγησή της πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στο Ε1, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει η απόφαση.

Έως τελος Νοεμβρίου η πληρωμή

Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει τις ενεργές μισθώσεις με τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσε κάθε δικαιούχος, ενώ για τον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν κατά το έτος αναφοράς.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Ειδικά, όμως, για την ενίσχυση του 2025 που αφορά μισθώματα του 2024, η απόφαση προβλέπει καταβολή έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακόμη, αλλάζουν προς τα πάνω τα εισοδηματικά όρια της γενικής επιστροφής ενοικίου. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μπορεί πλέον να φθάνει έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Τα νέα όρια αφορούν τις επιδοτήσεις από το 2026 και μετά, για μισθώματα που καταβλήθηκαν από το 2025 και εφεξής.

Τέλος, η επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή άλλους δημόσιους φορείς και δεν επιβαρύνεται με τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση.