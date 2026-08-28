Άμεσα αναμένεται να γίνει η κλήρωση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» με την ανταπόκριση να είναι τεράστια καθώς έγιναν πάνω από 1 εκατ. αιτήσεις.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή των πολιτών στον νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι που θα λάβουν τις άυλες ψηφιακές κάρτες του προγράμματος.

Πότε θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάρτες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού, η κλήρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, ώστε οι ψηφιακές κάρτες να πιστωθούν στους δικαιούχους και να ενεργοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δαπανών διαμονής, στο πλαίσιο των προβλέψεων του προγράμματος.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν τη χαμηλή περίοδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των αιτήσεων ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία οι πολίτες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.

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Συγκεκριμένα, το 70,93% των αιτήσεων αφορά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Αντίθετα, το 29,07% των αιτήσεων αφορά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον βασικό προσανατολισμό του νέου κύκλου, ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τους μήνες αιχμής.

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος κύκλος

Ο φετινός κύκλος του «Τουρισμός για Όλους» περιλαμβάνει αλλαγές με κοινωνικό χαρακτήρα, διευρύνοντας παράλληλα το κοινό που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων, διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερα νοικοκυριά.

Παράλληλα, για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) καταργούνται πλήρως οι εισοδηματικοί περιορισμοί, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Στις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά προβλέπεται επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Το 70% των πόρων στη χαμηλή τουριστική περίοδο

Κεντρική αλλαγή στον νέο σχεδιασμό αποτελεί η κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων. Το 70% των συνολικών πόρων του προγράμματος κατευθύνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Με τον τρόπο αυτό, το «Τουρισμός για Όλους» επιδιώκει να επιτύχει διπλό στόχο: από τη μία να προσφέρει οικονομική στήριξη στους πολίτες για τις διακοπές τους και από την άλλη να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό σε περιόδους κατά τις οποίες η ζήτηση είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πολιτική αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση και τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.