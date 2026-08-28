Μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις σε ανοιχτούς χώρους και ελεύθερη είσοδος συνθέτουν ένα πρόγραμμα που καλεί το κοινό να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά κάτω από το φως της πανσελήνου.

Το φεγγάρι του Αυγούστου θα λούσει με φως τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την πανσέληνο να υπόσχεται μία μαγική βραδιά σε κάθε γωνιά της πόλης.

Το parallaxi επέλεξε μερικά από τα πιο ωραία spots που μπορείς να απολαύσεις την Αυγουστιάτικη πανσέληνο απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Κάστρα

All time-classic spot για κάθε μαγική βραδιά στην πόλη, ίσως η πρώτη επιλογή ακόμη και για νύχτες χωρίς το γεμάτο φεγγάρι στον ουρανό. Η θέα του Θερμαϊκού, ενώ έχεις στο «πιάτο» σου τα φώτα ολόκληρης της πόλης, δεν θα πάψουν ποτέ να μαγεύουν κάθε άνθρωπο που έζησε ή έστω πέρασε για μία βραδιά από τα Κάστρα της Θεσσαλονίκης.

Επταπύργιο

Από τα τείχη του Επταπυργίου, η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Όταν η πανσέληνος ανατέλλει πάνω από την πόλη, το ιστορικό φρούριο γίνεται ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία για να τη χαζέψεις.

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Νέα Παραλία

Κάθε βόλτα με ένα παγωτό στο χέρι, κάθε περατζάδα με τα ακουστικά στα αυτιά, κάθε άραγμα σε παγκάκι, στην ξύλινη εξέδρα με μπύρες, ή δίπλα από τις εμβληματικές Ομπρέλες, γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό μία φεγγαρόλουστη νύχτα.

Με φόντο το γλυπτό φεγγάρι της θάλασσας να φωτίζει κάτω από το φεγγάρι του ουρανού, η Νέα Παραλία μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό για μία βόλτα, εκεί όπου η πόλη και ο Θερμαϊκός μοιάζουν να μοιράζονται το ίδιο φως.

Α’ προβλήτα του Λιμανιού

Το σημείο διαφυγής στην πόλη, μέσα στην πόλη. Εκεί όπου διαχρονικά συναντιούνται άνθρωποι και παρέες κάθε γενιάς και γεμίζουν όλα τα σημεία της Α’ προβλήτας του Λιμανιού.

Με τα πόδια σου να αιωρούνται πάνω από το κύμα της θάλασσας, μπορείς να χαζέψεις τη Σελήνη έτσι όπως φωτίζει στο βάθος τον Λευκό Πύργο.

Ρωμαϊκή Αγορά

Περιτριγυρισμένος από τα αρχαία της Ρωμαϊκής Αγοράς, μπορείς να κάνεις μια μικρή στάση και να σηκώσεις το βλέμμα προς τον ουρανό στην καρδιά της πόλης.

Εκεί, ανάμεσα στα κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, η πανσέληνος κάνει το τοπίο να μοιάζει σαν να βρίσκεται για λίγο έξω από τον χρόνο.

Πλαζ Αρετσούς

Στα ανατολικά της πόλης, ο ουρανός δεν φαίνεται πουθενά πιο καθαρά από την πλαζ Αρετσούς.

Σε μία ξαπλώστρα, με κάθε βήμα σου να αφήνει το αποτύπωμά του στην άμμο, η Σελήνη αντανακλά στα κύματα της θάλασσας και δημιουργεί την πιο παραμυθένια νύχτα.

Αερογέφυρα του Makedonia Palace

Ίσως εκ πρώτης όψεως να μη μοιάζει με το πιο προφανές σημείο για να απολαύσεις την πανσέληνο.

Όμως με τα δεκάδες αυτοκίνητα να περνούν από κάτω σου, αφήνοντας τα φώτα τους να ζωγραφίζουν την κίνηση της πόλης, το σκηνικό αποκτά μια ξεχωριστή γοητεία και γίνεται μία ιδανική στάση για να μία καλοκαιρινή νύχτα με το γεμάτο φεγγάρι στον ουρανό.

Αερογέφυρα στη Βούλγαρη

Λίγο πιο ανατολικά, η αερογέφυρα στη Βούλγαρη σου δείχνει την πόλη… αλλιώς.

Ένα ακόμα απρόσμενο σημείο που το ξέρουν καλύτερα κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής. Ενώ όμως η κίνηση των δρόμων συνεχίζει και σταματά κάτω από τα πόδια σου, το αστικό σκηνικό με το φως της Σελήνης στον ουρανό, συνθέτουν μία μαγική εικόνα της ανατολικής πλευράς της πόλης.

Λιμνοθάλασσα στο Καλοχώρι

Μία βόλτα με το αυτοκίνητο σε ένα απομονωμένο μέρος, με το φεγγάρι να γίνεται ο μοναδικός καθοδηγητής της νύχτας, συνθέτει το πιο ρομαντικό σκηνικό.

Η λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου αποτελεί το ιδανικό μέρος για να απολαύσεις το φεγγάρι την ώρα που ανατέλλει, σε μία επιβλητική θέα μακριά από τα φώτα και τον θόρυβο της πόλης – μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ιδανική για να αφήσεις για λίγο τη Θεσσαλονίκη πίσω σου.

+1: Ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία

Μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις σε ανοιχτούς χώρους και ελεύθερη είσοδος συνθέτουν ένα πρόγραμμα που καλεί το κοινό να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά κάτω από το φως της πανσελήνου. Συγκεντρώσαμε τους ανοιχτούς χώρους στους οποίους μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από δράσεις την Πανσέληνο του Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη ΕΔΩ.