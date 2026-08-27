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Ο οδηγός της καταδιωκόμενης μοτοσικλέτας συνελήφθη.

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (27/08), καθώς τροχαίο ατύχημα οδήγησε στον τραυματσμό αστυνομικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μιχαήλ Ψελλού. Σύμφωνα με το thestival, ζευγάρι αστυνομικών της Ομάδας Ζ καταδίωκε για αρκετή ώρα μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα όταν του ζητήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο μοτοσικλετιστής παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ ο ένας από τους δύο αστυνομικούς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην οδό Αρτάκης και Ανατολικής Θράκης.