Η οικογένειά της έχει καταθέσει αγωγή κατά του Νοσοκομείου Χανίων, ζητώντας αποζημίωση.

Στη δικαστική αίθουσα μεταφέρεται η υπόθεση θανάτου μίας 36χρονης στο Νοσοκομείο Χανίων, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού τον Ιούλιο του 2023.

Η οικογένεια της γυναίκας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με την αγωγή να εκδικάζεται στις 16 Σεπτεμβρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων. Η προσφυγή στρέφεται κατά του Νοσοκομείου και έχει κατατεθεί από τον σύζυγο και τους συγγενείς της θανούσας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η υπόθεση αφορά τόσο τον θάνατο της γυναίκας καθώς και τη σοβαρή και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη που υπέστη το νεογέννητο αγόρι της κατά τη διάρκεια του τοκετού. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ποινική διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων.

Η 36χρονη είχε γεννήσει έπειτα από αρκετές ώρες με φυσιολογικό τοκετό, όμως στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Το νεογνό είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή στο Ηράκλειο και νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Κατά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής παρέστη και τεχνικός σύμβουλος που είχε οριστεί από την οικογένεια.

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Με την αγωγή τους, ο σύζυγος και οι συγγενείς της γυναίκας ζητούν να αναγνωριστεί χρηματική αποζημίωση για το παιδί και την οικογένεια, επικαλούμενοι ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Η δικαστική διαδικασία της 16ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην υπόθεση, ενώ παράλληλα παραμένει σε εκκρεμότητα η ποινική διερεύνησή της.