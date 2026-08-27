Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν απόψε (27/8), με χρηματικό έπαθλο πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 4, 21, 25, 40 και Τζόκερ το 9.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δεκατρία δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=sCgT4YnuPjI}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: