Ο ΠΑΟΚ άγγιξε την ανατροπή απέναντι στους Νορβηγούς.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Μπραν στο Μπέργκεν και αποχαιρέτησε την Ευρώπη, καθώς η νορβηγική ομάδα πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Δικέφαλος βρέθηκε να χάνει με 2-0, όμως κατάφερε μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ντιαγέ μείωσε στο 63’ και ο Ζαφείρης ισοφάρισε στο 67’, δίνοντας ξανά ελπίδες στην ομάδα του για την ανατροπή.

Ωστόσο, η μεγάλη επιστροφή δεν ολοκληρώθηκε. Στο 83ο λεπτό η Μπραν κέρδισε πέναλτι μετά από πτώση του Μάτισεν σε μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Ο Κάστρο ανέλαβε την εκτέλεση και στο 86’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Η Μπραν είχε πάρει το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Χολμ να σκοράρει με κεφαλιά, ενώ ο Ίνγκασον έκανε το 2-0 στο 56’.

Ο ΠΑΟΚ είχε προσπαθήσει να αντιδράσει, με τον Πέλκα να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 59’ και να δίνει μεγαλύτερη επιθετική ώθηση. Ο ίδιος μάλιστα βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

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Η ήττα στο Μπέργκεν αποτελεί το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν. Ο Δικέφαλος είχε αποσπάσει 1-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν στη Νορβηγία.