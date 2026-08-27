Νέα σφοδρά πυρά της UEFA κατά του Ινφαντίνο.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται νέα ηγεσία, τονίζει η UEFA, προαναγγέλλοντας ότι θα κατεβάσει αντίπαλο υποψήφιο, εάν ο Τζιάνι Ινφαντίνο διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.

Παράλληλα, η UEFA ήρε το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA, μετά τις διαβεβαιώσεις ότι αποσύρθηκε οριστικά το σχέδιο για πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων, που έστειλε στα… χαρακώματα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Λίγη ώρα μετά την είδηση ότι η UEFA ετοιμάζει αγωγή σε βάρος του Τζιάνι Ινφαντίνο για το πολυσυζητημένο σχέδιο το οποίο εγκαταλείφθηκε εξαιτίας των αντιδράσεων, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέδωσε ανακοίνωση με πολλές αιχμές κατά του προέδρου της FIFA.

Πρόκειται για κοινή δήλωση εκπροσώπων των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA, των Ευρωπαίων μελών του συμβουλίου της FIFA και προέδρων εθνικών ομοσπονδιών, που συναντήθηκαν στο Μονακό, στο περιθώριο της κλήρωσης του Champions League, στο Μονακό. Στη σύσκεψη, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της προσπάθειας του προέδρου της FIFA που εγκαταλείφθηκε για την πώληση μεριδίου του Μουντιάλ σε εξωτερικούς επενδυτές, ένα σχέδιο που αποκάλυψε μια βαθιά αποτυχία κρίσης, κατάχρηση προεδρικής εξουσίας και μια αντίληψη ηγεσίας που δεν είναι συμβατή με τα καθήκοντα του ύψιστου αξιώματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτή δεν γίνεται αναφορά στην επικείμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες έδωσαν ομόφωνα εντολή στον πρόεδρο και τη διοίκηση της UEFA «να επιδιώξουν κάθε διαθέσιμη θεσμική, πολιτική και νομική οδό που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστούν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, η αποκατάσταση των σωστών ορίων στην προεδρική εξουσία και ότι η FIFA διοικείται ξανά ως θεσμός και όχι γύρω από ένα άτομο».

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Το πρώτο βήμα, τονίζει η UEFA, πρέπει να είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της FIFA Forward Enterprise, με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα αρχεία λήψης αποφάσεων. «Η FIFA δεν μπορεί να ερευνήσει τον εαυτό της και να περιμένει από την ποδοσφαιρική κοινότητα απλά να αποδεχθεί τα συμπεράσματά της», τονίζει.

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Η UEFA προαναγγέλλει αντίπαλο υποψήφιο απέναντι στον Ινφαντίνο

Η UEFA επαναλαμβάνει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στον Τζιάνι Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την απόσυρση μιας πρότασης, την παροχή διαβεβαιώσεων, ή την υπόσχεση εκ των υστέρων μεταρρύθμισης. «Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται τώρα νέα ηγεσία, ικανή να ξαναχτίσει αυτή την εμπιστοσύνη», υπογραμμίζει.

Σε περίπτωση που ο νυν πρόεδρος της FIFA επιδιώξει παρόλα αυτά μια νέα θητεία, «η UEFA θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις συνεργαζόμενες συνομοσπονδίες για να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί στις ομοσπονδίες μέλη μια εναλλακτική λύση, που θα είναι αφοσιωμένη στην ακεραιότητα, τη λογοδοσία, την ανάπτυξη και την πραγματική θεσμική αλλαγή», συμπληρώνει.

Τα ταμεία της FIFA έχουν δισεκατομμύρια δολάρια. Το ερώτημα είναι γιατί ο πρόεδρός της πίστευε ότι χρειαζόταν εξωτερικούς επενδυτές για να επεκτείνει την αναπτυξιακή χρηματοδότηση, σχολιάζει η UEFA.

Η FIFA δεν είναι «εργαλείο ατομικής εξουσίας»

Η κρίση δεν επιλύθηκε, ξεκαθαρίζει η UEFA. Η εγκατάλειψη του σχεδίου «δεν διαγράφει την εξαπάτηση, τον εκφοβισμό και την κατάχρηση εξουσίας που το κατέστησαν εφικτό. Ούτε αποκαθιστά την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί», συμπληρώνει.

Δεν πρόκειται για προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία στους κόλπους της FIFA, επισημαίνει. Το ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ότι κανένα κομμάτι του ποδοσφαίρου δεν εξαρτάται από την εξουσία ενός ατόμου, προσθέτει. «Καμία ομοσπονδία μέλος δεν πρέπει ποτέ να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στους πόρους που δικαιούται και την ελευθερία να ασκεί τη δική της κρίση», αναφέρει ακόμα.

Οι διοργανώσεις της FIFA δεν είναι προς πώληση, ούτε η διακυβέρνηση του παιχνιδιού, τονίζει ξανά η UEFA. «Οι πόροι ανάπτυξης της FIFA δεν πρέπει ποτέ να γίνουν όργανα προσωπικής ή πολιτικής επιρροής. Ανήκουν στο ποδόσφαιρο και πρέπει να προστατεύονται με διαφανείς, αντικειμενικούς κανόνες. Η FIFA πρέπει ξανά να διοικείται ως θεσμός που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι να λειτουργεί ως εργαλείο ατομικής εξουσίας», προσθέτει.

{https://x.com/EthnikiOmada/status/2093008552407220413}

Τέλος το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ, για τώρα

Παράλληλα, η UEFA επεσήμανε ότι η FIFA της επιβεβαίωσε εγγράφως πως το επίμαχο σχέδιο «έχει αποσυρθεί οριστικά και αμετάκλητα» και «δεν θα επανεμφανιστεί με άλλη μορφή, δομή ή όνομα».

Έχοντας εξασφαλίσει τις δύο διαβεβαιώσεις που απαίτησε από τη FIFA στις 30 Ιουλίου και έπειτα από διαβουλεύσεις με τις ομοσπονδίες μέλη, η UEFA «συμφώνησε να αναστείλει, προσωρινά, την απόσυρση των ευρωπαϊκών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA την επόμενη σεζόν. Αυτή η θέση θα παραμείνει υπό διαρκή αξιολόγηση και μπορεί να επανεξεταστεί αμέσως εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες».