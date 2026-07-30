Καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA.

Οι 55 εθνικές ομοσπονδίες- μέλη της UEFA είπαν ομόφωνα «όχι» στα σχέδια της FIFA για την εμπορική εκμετάλλευση των διοργανώσεών της, τις οποίες θα μποϊκοτάρουν όσο μένει στο τραπέζι αυτή η πρόταση.

Από την πρώτη στιγμή η UEFA αντέδρασε έντονα στα σχέδια της FIFA, διαμηνύοντας ότι δεν της ανήκει το ποδόσφαιρο, για να το πουλήσει, κάτι που επαναλαμβάνει σήμερα, ανακοινώνοντας ότι τα μέλη της θα μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας.

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε διοργάνωση της FIFA για όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν αυτή η πρόταση εγκαταλειφθεί στο σύνολό της και δοθούν από τη FIFA δεσμευτικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ανοίξει ποτέ τη διακυβέρνησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση»

«Η UEFA και οι 55 ομοσπονδίες μέλη της είναι ενωμένες», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, με την οποία «ομόφωνα και κατηγορηματικά» απορρίπτουν την πρόταση της FIFA για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Μουντιάλ και άλλων διοργανώσεων της διεθνούς ομοσπονδίας, σε ιδιώτες επενδυτές.

Το Μουντιάλ «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν», τονίζει η UEFA και τα μέλη της. «Κανένα κομμάτι του δεν θα πρέπει ποτέ να παραδοθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση», υπογραμμίζουν.

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Χαρακτηρίζουν ανεύθυνο και αδικαιολόγητο το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική πρόταση για το ποδόσφαιρο «συντάχθηκε κρυφά και ήρθε προς έγκριση χωρίς καμία ουσιαστικά διαβούλευση με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του αθλήματος». Δεν πρόκειται «απλά για μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας» αλλά και «παραίτηση από το καθήκον που έχει η FIFA ως θεματοφύλακας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Η UEFA και τα 55 μέλη της τονίζουν πως τώρα οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα τελεσίγραφο:« να αποδεχθούν τη μη αναστρέψιμη αρπαγή των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων ή να υποστούν τις συνέπειες». Αυτό, δεν είναι «δημοκρατική απόφαση», υπογραμμίζουν- σχολιάζοντας σχετική δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο- αλλά «διακυβέρνηση μέσω του εκφοβισμού», μια «πράξη εξαναγκασμού, ανάξια ενός θεσμού που του έχουν εμπιστευτεί τη διαχείριση του παγκόσμιου αθλήματος».

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«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του»

Τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές θα αποκτήσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο θα αλλάξει για πάντα, προειδοποιεί η UEFA και τα 55 μέλη της.

«Η εμπορική απόδοση θα γίνει μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών θα γίνουν καθημερινή πίεση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε απόφαση για το διεθνές καλαντάρι, κάθε απόφαση για τη μορφή των διοργανώσεων και κάθε απόφαση που διαμορφώνει το μέλλον του ποδοσφαίρου, δεν θα έχει πλέον κίνητρο αυτό που εξυπηρετεί το παιχνίδι, αλλά τι είναι καλύτερο για τους μετόχους», αναφέρουν.

Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τονίζουν. «Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να υπαγορευθεί από τις προσδοκίες εκείνων που πρώτο καθήκον τους είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Ούτε μπορούν τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, λιγκών, συλλόγων, ποδοσφαιριστών και φιλάθλων να είναι κατώτερα των κερδών των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό κέρδος», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής, τονίζουν. «Δεν θα δώσουμε ποτέ νομιμοποίηση σε αυτό το μοντέλο», συμπληρώνουν και διαμηνύουν πως «κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία: η UEFA και οι ομοσπονδίες της θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα».

Και καταλήγουν: «Κάποια πράγματα είναι, απλώς, πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της FIFA που προκάλεσε αντιδράσεις

Η FIFA σχεδιάζει τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων, της FIFA Forward Enterprise, η οποία θα ενοποιεί τις εμπορικές δραστηριότητες και τις διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Κάτι που θα περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια, την αδειοδότηση και την επιχειρησιακή υλοποίηση των τουρνουά της FIFA.

Το πλάνο προβλέπει ότι η FIFA θα προσκαλέσει επενδυτές να αγοράσουν μειοψηφικά ποσοστά της FFE για να συγκεντρώσει έως 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεσμεύεται ότι όλα τα καθαρά κέρδη θα επανεπενδυθούν στο ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η FIFA συνεργάζεται με την JPMorgan, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών προκειμένου να πουλήσει έως και το 20% της FFE, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Η Thrive Eternal αναμένεται να ηγηθεί της προτεινόμενης ομάδας επενδυτών για την FFE, ανακοίνωσε η FIFA σύμφωνα με την οποία μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Ιδρυτής της Thrive Eternal είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμβουλος της Thrive Eternal είναι ο Μπομπ Ίγκερ, πρώην CEO της Disney.

{https://x.com/FIFAcom/status/2082777220846596301}

Η FIFA «θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο και την εξουσία»

Στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει για αυτό το σχέδιο, η FIFA διαβεβαίωσε ότι «θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο» της FFE, έχοντας την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο και την «αποκλειστική εξουσία» για τη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου, τις διοργανώσεις, το πρόγραμμα των διεθνών αγώνων και όλες τις ρυθμιστικές και αθλητικές αποφάσεις.

Το σχέδιο θα προχωρήσει εάν το εγκρίνει η πλειοψηφία των 211 ομοσπονδιών- μελών της FIFA και εάν πάρει το «πράσινο φως» από το εκτελεστικό συμβούλιό της. Σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία, στόχος της πρότασης είναι η «πλήρης αξιοποίηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγιών της FIFA σε όλα τα τουρνουά της στο ποδόσφαιρο ανδρών, γυναικών και νέων». Ακόμα, η FIFA ανέφερε ότι μέσω αυτής της κίνησης προσδοκά ότι η χρηματοδότηση κάθε εθνικής ομοσπονδίας θα ανέβει από τα 8 στα 20 εκατ. δολάρια για τον κύκλο 2027-2030 και ότι θα αυξάνεται σταθερά στη συνέχεια.