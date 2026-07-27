Πώς είδε ο Τζιάνι Ινφαντίνο το Μουντιάλ 2026.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιτέθηκε σε όσους επικρίνουν τον ίδιο και τη FIFA, κατηγορώντας τους ότι «διαδίδουν μίσος» και τους συμβούλευσε να «διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό ματς» αντί να σπαταλούν την ενέργειά τους στο να «μισούν» τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram, αναφερόμενος στο Μουντιάλ 2026, έκανε λόγο για την «ανθρωπότητα στα καλύτερά της», συμπληρώνοντας ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο και «ουσιαστικά όλες οι παγκόσμιες διασημότητες της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού» έδωσαν το παρών.

«Λυπάμαι που χάσατε όλη αυτή τη χαρά. Λυπάμαι που αναλωθήκατε τόσο πολύ από μίσος και κριτική, που τα χάσατε όλα. Σε εκείνους πίσω από τα στιλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες, που διαδίδουν μίσος και ψευδείς φήμες, θέλω να πω ότι όσο κάθεστε πίσω, εμείς στη FIFA είμαστε στις πρώτες γραμμές, οργανώνοντας, δουλεύοντας σκληρά και προσφέροντας το καλύτερο θέαμα στον κόσμο», έγραψε ο 56χρονος.

Στην ανάρτηση, ο Ινφαντίνο παρουσίασε μια ειδική του εικόνα για μερικές από τις αμφιλεγόμενες στιγμές του Μουντιάλ 2026. Και το μήνυμά του- η πρώτη τοποθέτησή του μετά το τέλος της διοργάνωσης- αναμένεται να αναζωπυρώσει την κριτική για τον τρόπο που διοικεί τη FIFA.

Ο Ινφαντίνο για το Ιράν και τις βίζες στο Μουντιάλ 2026

«Όσο εσείς διαδίδατε μίσος, εμείς εργαζόμασταν ακούραστα για να ενώσουμε δύο χώρες που είναι σε πόλεμο. Το Ιράν μπήκε στις ΗΠΑ χωρίς συμβάν ή σύγκρουση», έγραψε ο πρόεδρος της FIFA. Υπενθυμίζεται πως η ιρανική εθνική ομάδα διαμαρτυρήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που της επιβλήθηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι φίλαθλοι τεσσάρων χωρών που συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2026- του Ιράν, της Αϊτής, της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού- ήταν επίσης αντιμέτωποι με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επέβαλε η κυβέρνηση, Τραμπ και στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

«Αναφερθήκατε σε λίγους ανθρώπους που δεν τους δόθηκε βίζα και παραβλέψατε τα εκατομμύρια που εγκρίθηκαν, από όλα τα σημεία του πλανήτη», ήταν η άποψη που εξέφρασε ο Ινφαντίνο.

«Ρουτίνα» υποθέσεις όπως του Μπάλογκαν, για τον Ινφαντίνο

Από τις πολυσυζητημένες στιγμές του Μουντιάλ 2026 ήταν και η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού Φολάριν Μπάλογκαν, μετά την κόκκινη κάρτα που πήρε, επιτρέποντάς του να παίξει κόντρα στο Βέλγιο, έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«“Αμφιλεγόμενες” αποφάσεις διαιτητών ή “παράξενες” πειθαρχικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα πιθανόν λανθασμένες κόκκινες ή κίτρινες κάρτες ή επακόλουθες αποφάσεις να μην αποκλειστούν παίκτες σε συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι ρουτίνα και ευρέως αποδεκτές σε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίγκες παγκοσμίως. Είναι παράξενο ότι οι ίδιες χώρες που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές, είναι εκείνες που επικρίνουν», ήταν η θέση του Ινφαντίνο για θέματα που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.

Τέλος, ο Ινφαντίνο έγραψε ότι στο τουρνουά «δεν υπήρξαν περιστατικά, ήταν 100% ασφαλές, μόνο χαρά και ευτυχία». Δεν έκανε αναφορά στους τέσσερις ανθρώπους που πέθαναν από ασφυξία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην πόλη του Μεξικού, μετά την πρόκριση της χώρας στους «32», μετά τη νίκη επί του Εκουαδόρ.

{https://www.instagram.com/p/DbRfdfdCFIS/?img_index=1}