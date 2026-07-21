Ο χρόνος του Ινφαντίνο έχει τελειώσει, αλλά δεν υπάρχει αντίπαλος, δήλωσε ο Χαβιέρ Τέμπας.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, ζήτησε την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο από το «τιμόνι» της FIFA, την οποία κατηγόρησε ότι «καταστρέφει τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου», επεκτείνοντας τις διεθνείς διοργανώσεις σε βάρος των εγχώριων πρωταθλημάτων και των συλλόγων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta ‌dello Sport, o Τέμπας ρωτήθηκε αν θα πρέπει να παραιτηθεί ο Ινφαντίνο. «Κατά την άποψή μου, ναι, πιστεύω ότι ο χρόνος του τελείωσε», απάντησε ο πρόεδρος της La Liga, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένα τη FIFA, για τους πολλούς αγώνες και τα σχέδια για περαιτέρω διεύρυνση του Μουντιάλ.

«Πολλοί μιλάνε κατά του Ινφαντίνο, αλλά δεν κάνουν κάτι»

Σε ερώτηση για την αυξανόμενη κριτική που δέχεται ο Ινφαντίνο, ο Τέμπας απάντησε ότι παρά τις ανησυχίες, ο πρόεδρος της FIFA έχει ακόμα ισχυρή υποστήριξη από ομοσπονδίες.

«Δεν θα έπρεπε να μείνει, αλλά η τρέχουσα κατάσταση σημαίνει ότι δεν θα φύγει», απάντησε ο Τέμπας. «Δεν υπάρχει αντίπαλος υποψήφιος, κανείς δεν θέλει να “κατέβει” για να χάσει. Αυτό είναι το σύστημα και είναι ελαττωματικό από τη βάση του. Έχω ακούσει πολλούς να μιλάνε κατά του Ινφαντίνο, οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτά που κάνει. Το λένε, αλλά μετά δεν κάνουν κάτι», πρόσθεσε.

Από τον Απρίλιο ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, για τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA. Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στο Μαρόκο στις 18 Μαρτίου 2027.

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«Καταστρέφουν την ποδοσφαιρική βιομηχανία»

Εξάλλου, ο Τέμπας τάχθηκε κατά του ενδεχομένου να διευρυνθεί κι άλλο το Μουντιάλ, με τη συμμετοχή 64 ομάδων, κάτι που ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει πως μπορεί να εξεταστεί. Η περαιτέρω αύξηση των ομάδων θα είναι εις βάρος των εγχώριων πρωταθλημάτων και της ευρύτερης ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, προειδοποίησε.

«Δεν έχει καμία λογική η αύξηση των ομάδων. Η ποδοσφαιρική βιομηχανία δεν είναι μόνο το Παγκόσμιο κύπελλο. Είναι η πιο σημαντική διοργάνωση, αλλά δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το Μουντιάλ. Οι εθνικές διοργανώσεις είναι αυτές που στηρίζουν το άθλημα», υπογράμμισε.

«Καταστρέφουν την ποδοσφαιρική βιομηχανία, η οποία δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, για μία διοργάνωση που διαρκεί 40 ημέρες και στην οποία συμμετέχει μια μειοψηφία παικτών», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της La Liga.

«Ήταν τυχεροί που το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ»

Ο Τέμπας επέκρινε και την απόφαση της FIFA για τον Φολάριν Μπάλογκαν, η οποία ελήφθη έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας πως αν το Βέλγιο δεν απέκλειε τις ΗΠΑ, τότε η τροπή που θα έπαιρνε αυτή η υπόθεση ίσως να στοίχιζε στον Ινφαντίνο τη θέση του.

«Η αναστολή της ποινής του Αμερικανού ποδοσφαιριστή είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Ήταν τυχεροί που το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε προκύψει μια υπόθεση που ίσως να στοίχιζε στον Ινφαντίνο τη δουλειά του. Από τη στιγμή που το Βέλγιο νίκησε, κατάφεραν να θάψουν το θέμα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου», τόνισε ο πρόεδρος της La Liga.

Πηγή: Reuters