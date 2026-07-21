Το απόλυτο τρολάρισμα έκανε ένας πιλότος σε αργεντίνους επιβαίνοντες αεροσκάφους.

Μια απρόσμενη φάρσα έκανε ένας Ισπανός κυβερνήτης αεροσκάφους αμέσως μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αιφνιδιάζοντας δεκάδες Αργεντινούς επιβάτες που δεν γνώριζαν ακόμη το αποτέλεσμα του αγώνα και περίμεναν με αγωνία να το μάθουν.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok, ο πιλότος απευθύνθηκε στους επιβάτες μέσω των μεγαφώνων του αεροσκάφους, λέγοντας: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», με αποτέλεσμα η καμπίνα να γεμίσει πανηγυρισμούς. Πολλοί από τους επιβάτες, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, πίστεψαν ότι η «αλμπισελέστε» είχε στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η χαρά τους, όμως, κράτησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Ο κυβερνήτης ολοκλήρωσε τη φάρσα αποκαλύπτοντας το πραγματικό αποτέλεσμα με μία φράση: «Η Ισπανία κέρδισε».

Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral.

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Η φάρσα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή, με μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «κακόγουστο τρολάρισμα» και «άρρωστο αστείο», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στους επιβάτες.

{https://www.instagram.com/p/DbBciTrOWZW/}