Οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής της Αργεντινής θα αποφασίσουν για την εθνική αργία, μετά το Μουντιάλ 2026.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με τους παίκτες της Αργεντινής δακρυσμένους, μετά την ήττα από την Ισπανία (1-0). Ωστόσο ο Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε εθνική αργία για τον εορτασμό της πορείας της ομάδας στη διοργάνωση.

Αρχικά, ο πρόεδρος της Αργεντινής ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, επειδή «τα έδωσαν όλα μέχρι το τέλος». Λίγο μετά, ο Μιλέι έκανε δεύτερη ανάρτηση, με την οποία ενημέρωνε για την εθνική αργία.

«Σχετικά με τον εορτασμό του επιτεύγματος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, θα ήθελα να ενημερώσω ότι ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο αναφορικά με την ημερομηνία των εορτασμών, η ημέρα θα κηρυχθεί εθνική αργία», έγραψε ο Αργεντινός πρόεδρος.

Ο Μιλέι δεν πήγε στο Νιου Τζέρσι προκειμένου να δει από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Είχε εξηγήσει πως το έκανε επειδή είναι προληπτικός, καθώς είχε δει όλα τα προηγούμενα ματς της εθνικής ομάδας στο προεδρικό μέγαρο και ήθελε να… τηρήσει το γούρι.