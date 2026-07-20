Τα 308 γκολ που μπήκαν στο Μουντιάλ 2026.

Από το γκολ του Χουλιάν Κινονιές- το πρώτο του Μουντιάλ 2026- μέχρι εκείνο του Φεράν Τόρες, που έδωσε στην Ισπανία το τρόπαιο, συνολικά 308 «τέρματα» επιτεύχθηκαν στη διοργάνωση.

Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες αποτελεί πλέον παρελθόν, αλλά κατά τη διάρκειά του υπήρξαν πολλές ιστορικές στιγμές. Από πλευράς των γκολ που επιτεύχθηκαν, τον πρώτο λόγο έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Μπορεί ο Γάλλος να προτιμούσε τη συμμετοχή στον τελικό από τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ, αλλά τουλάχιστον έχει αυτό να του δώσει μια κάποια παρηγοριά, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Από τα 308 γκολ που μπήκαν στο Μουντιάλ 2026, τα 10 ήταν του Εμπαπέ κι έτσι κατέκτησε για δεύτερο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο το «Χρυσό Παπούτσι». Επιπλέον, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, με 22 γκολ, ένα παραπάνω από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς οι δύο τους ξεπέρασαν κατά πολύ τον Μίροσλαβ Κλόσε (16) ο οποίος είχε αυτό τον τίτλο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Όλα τα γκολ του Μουντιάλ 2026

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