Ξεπέρασε τα 21 γκολ του Λιονέλ Μέσι και έγινε για δέτετρη

Όπως και στο περασμένο Μουντιάλ του Κατάρ, έτσι και σε αυτό που διεξήχθη σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Κιλιάν Μπαπέ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά.

Μάλιστα, το φινάλε δεν τον βρήκε χαρούμενο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο κράτος του Κόλπου. Πριν από 3,5 χρόνια, ο τότε σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Γαλλία για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή του κόσμου, καθώς αν και σκόραρε τρεις φορές στον τελικό με την Αργεντινή η Γαλλία ηττήθηκε στα πέναλτι με 4-2.

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Τότε στα 24 του χρόνια είχε πετύχει 8 γκολ, τώρα στα 28 του ανέβηκε ακόμη περισσότερο με τα 2 τέρματα που σημείωσε στον «μικρό» τελικό με την Αγγλία, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 10 γκολ. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, πλέον, πήρε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ολοκλήρωσε το Μουντιάλ 2026 με 8 γκολ.

Μάλιστα, ο Μπαπέ, έφτασε συνολικά τα 22 γκολ σε συμμετοχές του σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έμεινε στα 21 καθώς δεν σκόραρε στον τελικό με την Ισπανία.

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Η πορεία του αρχηγού της Εθνικής Γαλλίας στη διοργάνωση του 2026 ήταν εντυπωσιακή. Συνολικά, έχει σκοράρει τέσσερις φορές στο Μουντιάλ του 2018, 8 στη διοργάνωση του 2022 και δέκα γκολ στην εφετινή στα γήπεδα των ΗΠΑ/Μεξικού/Καναδά, αποδεικνύοντας τη συνέπειά του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.