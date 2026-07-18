Ο 27χρονος επιθετικός παραδέχθηκε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν να προσφέρουν στον Ντεσάν το τέλος που άξιζε, μετά από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, απέτισε φόρο τιμής στον Ντιντιέ Ντεσάν, λίγες ώρες πριν από το τελευταίο παιχνίδι του ομοσπονδιακού τεχνικού στον πάγκο των «τρικολόρ».

Ο 27χρονος επιθετικός παραδέχθηκε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν να προσφέρουν στον Ντεσάν το τέλος που άξιζε, μετά από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε», έγραψε ο Μπαπέ, πριν από τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία για την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στις 00:00 της Κυριακής (19/7).

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Ο Ντεσάν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας το 2012 και οδήγησε τους «μπλε» στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα έφτασε ξανά έως τον τελικό. Η πορεία της Γαλλίας στη διοργάνωση του 2026 ολοκληρώθηκε στα ημιτελικά, με την ήττα από την Ισπανία.

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«Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια όλα όσα έχεις προσφέρει αυτά τα 14 χρόνια, γιατί υπήρξες μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην αναγέννηση αυτής της ομάδας», ανέφερε ο Μπαπέ. «Ο κόσμος δεν αναγνώρισε πάντοτε το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς σου, όμως ο χρόνος και η ιστορία θα το κάνουν».

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Γαλλίας με 64 γκολ ευχαρίστησε επίσης τον Ντεσάν, αρχηγό των «τρικολόρ» στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 1998, επειδή του έδωσε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο υψηλότερο επίπεδο.

«Νιώθω προνομιούχος που βρέθηκα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της χώρας μας. Θα κρατήσω μόνο υπέροχες αναμνήσεις από όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη νέα σου διαδρομή».