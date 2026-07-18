Η «ακτινογραφία» των εκτιμήσεων Στρατηγάκη για το πώς θα διαμορφωθούν οι Βάσεις 2026, όλη η λίστα με τις Σχολές ανά πεδίο.

Μετά το πέρας της υποβολής των Μηχανογραφικών μετράμε και επισήμως αντίστροφα για την ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026 την ίδια στιγμή που η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να ανακοινωθούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά με το ρεπορτάζ να δείχνει ως επικρατέστερη ημερομηνία την 23η Ιουλίου χωρίς να επιβεβαιώνεται επίσημα αυτό το σενάριο.

O μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης παρουσιάζει στο Dnews τις εκτιμήσεις του για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις Εισαγωγής έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τα δεδομένα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων. Οι εκτιμήσεις του αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία και αποτυπώνουν τις αυξομειώσεις που αναμένεται να σημειωθούν στις σχολές υψηλής και μεσαίας ζήτησης.

Οι τέσσερις παράγοντες που διαμορφώνουν τις Βάσεις 2026

Όπως επισημαίνει ο Στράτος Στρατηγάκης, η διαμόρφωση των βάσεων δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από έναν συνδυασμό δεδομένων που κάθε χρόνο αλλάζει τις ισορροπίες. Οι βασικοί παράγοντες είναι ο αριθμός των εισακτέων, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος

καθώς οι προτιμήσεις των υποψηφίων όπως αποτυπώνονται στα Μηχανογραφικό.Ο αριθμός των εισακτέων παραμένει τα τελευταία χρόνια σχετικά σταθερός, με εξαίρεση τις Στρατιωτικές και γενικότερα τις σχολές ενστόλων, όπου μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Δυσκολότερη η πρόβλεψη λόγω των κοινών τμημάτων

Ένας παράγοντας που κάνει πιο σύνθετη την εκτίμηση των βάσεων είναι η συνεχής αύξηση των τμημάτων που μπορούν να δηλωθούν από περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Τα λεγόμενα «κοινά τμήματα» δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί από ποιο πεδίο προέρχονται οι υποψήφιοι που τελικά τα επιλέγουν και ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο ανταγωνισμού. Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο κ. Στρατηγάκης «για παράδειγμα οι Στρατιωτικές Σχολές εντάχθηκαν και σε άλλα Πεδία εκτός από το 2ο στο οποίο εντάσσονταν εδώ και δεκαετίες. Αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στην εκτίμηση των βάσεων, διότι δεν γνωρίζουμε από ποιο Πεδίο δηλώνονται οι σχολές για να συγκρίνουμε τις βαθμολογικές επιδόσεις.»

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Οι βαθμολογίες δείχνουν την τάση, αλλά δεν αποκαλύπτουν όλη την εικόνα

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, η ανάλυση των βαθμολογικών δεδομένων έχει περιορισμούς, καθώς δεν δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία που θα επέτρεπαν ακριβέστερες προβλέψεις. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνδυασμοί επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα κάθε πεδίου. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος μπορεί να έχει πολύ υψηλή βαθμολογία στη Βιολογία, αλλά χαμηλότερη στη Φυσική, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά του να διεκδικήσει μια θέση σε υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Ιατρικές. Η γνώση της συνολικής κατανομής των βαθμολογιών θα επέτρεπε πιο ακριβείς προβλέψεις, ωστόσο αυτά τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.

Το Μηχανογραφικό είναι ο μεγάλος «άγνωστος»

Ο σημαντικότερος και πιο απρόβλεπτος παράγοντας παραμένουν οι επιλογές των υποψηφίων. Οι προτιμήσεις που δηλώνονται στο Μηχανογραφικό μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στις βάσεις, ακόμη και όταν τα βαθμολογικά δεδομένα δείχνουν διαφορετική τάση. Μια σχολή που εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον μπορεί να δει τη βάση της να ανεβαίνει, ενώ μια άλλη, παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών της, μπορεί να παρουσιάσει πτώση αν μειωθούν οι πρώτες προτιμήσεις.

Οι τελικές εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 από τον Στράτο Στρατηγάκη

Οι προβλέψεις του Στράτου Στρατηγάκη επιχειρούν να δώσουν στους υποψηφίους μια πρώτη εικόνα για το πώς αναμένεται να κινηθούν οι Βάσεις ωστόσο η τελική κατάταξη θα κριθεί από τον συνδυασμό βαθμολογιών, επιλογών και διαθέσιμων θέσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων θα αποκαλύψει τις πραγματικές μετακινήσεις των μορίων και θα δείξει ποιες σχολές θα αποτελέσουν τους μεγάλους «κερδισμένους» των φετινών εξετάσεων και ποιες θα καταγράψουν σημαντικές απώλειες.

Το «ασανσέρ» των Βάσεων Εισαγωγής 2026: Πού θα κριθεί η «μάχη» των μορίων - Πού αναμένονται εκπλήξεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ. Στρατηγάκη η φετινή εικόνα των Βάσεων χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις. Οι Πολυτεχνικές Σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, οι Ιατρικές να παραμείνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα με ανοδική τάση, ενώ οι Νομικές και οι Ψυχολογίες προβλέπεται να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα.

Τα Πολυτεχνεία ανεβάζουν τον πήχη

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι βάσεις αρκετών τμημάτων αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Η πολύ καλή εικόνα των υποψηφίων στη Φυσική, αλλά και η βελτίωση στις επιδόσεις των Μαθηματικών, δημιουργούν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις σχολές μηχανικών. Οι εκτιμήσεις του κ. Στρατηγάκη θέλουν τις κορυφαίες σχολές να διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Σε αρκετά τμήματα του πεδίου, η άνοδος μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητή, ακόμη και πάνω από 900 μόρια, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για χιλιάδες υποψηφίους.

Οι Ιατρικές κρατούν τα «σκήπτρα»

Στις σχολές Υγείας, η μάχη για μια θέση στις Ιατρικές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, χωρίς όμως τις ακραίες αυξήσεις που προβλέπονται σε ορισμένες Πολυτεχνικές. Η Ιατρική Αθήνας εκτιμάται ότι θα κινηθεί γύρω από τις 19.000 μονάδες, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης περίπου στις 18.350 μονάδες. Η συνολική άνοδος στις Ιατρικές υπολογίζεται μεταξύ 200 και 400 μορίων, ενώ θετική πορεία προβλέπεται και για άλλες σχολές του κλάδου Υγείας.

Υποχωρούν οι Νομικές

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο η εικόνα αντιστρέφεται. Οι Νομικές Σχολές, μετά τις φετινές επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά, αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η Νομική Αθήνας θα κινηθεί περίπου στα 17.750 μόρια ενώ η Νομική Κομοτηνής περίπου στα 16.575 μόρια. Η μεταβολή εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, με πτώση περίπου 120 έως 150 μορίων. Αντίστοιχη πορεία προβλέπεται και για τις Ψυχολογίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ήπιες αλλαγές σε Οικονομικά και Πληροφορική

Πιο σταθερή αναμένεται η εικόνα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Οι οικονομικές σχολές υψηλής ζήτησης εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρές αυξήσεις, ενώ στα χαμηλότερα τμήματα οι μεταβολές αναμένεται να είναι περιορισμένες.

Το «παράδοξο» των Θετικών Σχολών - «Βουτιά» 1.500 μορίων στη Φυσική και άνοδος-ρεκόρ 1.200 μορίων στα Μαθηματικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Στρατηγάκη αναμένονται ακραίες διακυμάνσεις σε ορισμένες σχολές Θετικών Επιστημών. Την ώρα που αρκετά τμήματα εμφανίζουν ισχυρή ανοδική τάση, κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων των υποψηφίων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι βάσεις αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά εξαιτίας αλλαγών στους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Τμήματα Μαθηματικών, όπου προβλέπεται εντυπωσιακή άνοδος. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, το Τμήμα Μαθηματικών Αθήνας μπορεί να παρουσιάσει αύξηση της βάσης έως και 1.200 μόρια, ενώ στο Τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης η άνοδος εκτιμάται περίπου στα 1.187 μόρια. Στον αντίποδα, διαφορετική είναι η εικόνα στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης, όπου η εκτίμηση δείχνει μεγάλη πτώση, η οποία μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.518 μόρια. Η συγκεκριμένη μεταβολή δεν σχετίζεται με αντίστοιχη πτώση του ενδιαφέροντος ή των επιδόσεων, αλλά κυρίως με τη μείωση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση της τελικής βάσης.