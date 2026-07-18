Είναι αλήθεια πως όλοι, και αυτοί που έμειναν και αυτοί που έφυγαν, αναγνωρίζουν ότι η συμπόρευση Ραγκούση με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2019, ήταν μια διαδρομή προσφοράς χωρίς μελανά σημεία, απαιτήσεις και «προκρατημένες θέσεις».
Πέραν αυτού, εγώ θα προσέθετα πως ο Ραγκούσης απέδειξε πως ανήκει σε αυτήν την ολιγομελή και τόσο χρήσιμη κατηγορία πολιτικών που «παράγουν νέες ιδέες» και όχι στην πολυπληθή κατηγορία πολιτικών που ξέρουν μόνον να «καταναλώνουν ιδέες» … άλλων.
Δύσκολο πράγμα βλέπετε να μπορείς να διαβάζεις τη μεγάλη εικόνα.
Β.Σκ.