Το λακωνικό «ευχαριστώ» με το οποίο ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του, χωρίς επικρίσεις κι αιχμές κατά όσων παραμείνανε, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από κορυφαία στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Είναι αλήθεια πως όλοι, και αυτοί που έμειναν και αυτοί που έφυγαν, αναγνωρίζουν ότι η συμπόρευση Ραγκούση με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2019, ήταν μια διαδρομή προσφοράς χωρίς μελανά σημεία, απαιτήσεις και «προκρατημένες θέσεις».

Πέραν αυτού, εγώ θα προσέθετα πως ο Ραγκούσης απέδειξε πως ανήκει σε αυτήν την ολιγομελή και τόσο χρήσιμη κατηγορία πολιτικών που «παράγουν νέες ιδέες» και όχι στην πολυπληθή κατηγορία πολιτικών που ξέρουν μόνον να «καταναλώνουν ιδέες» … άλλων.

Δύσκολο πράγμα βλέπετε να μπορείς να διαβάζεις τη μεγάλη εικόνα.

Β.Σκ.