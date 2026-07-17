Για να αποφύγετε πρόστιμα ή ακόμη και την κατάσχεση των προσωπικών σας αντικειμένων, ενημερωθείτε για τις (λιγότερο γνωστές) απαγορεύσεις που ισχύουν στις ευρωπαϊκές ακτές.

Η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς η πίεση από τον υπερτουρισμό αυξάνεται και οι παράκτιες περιοχές χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, πολλές παραλίες θεσπίζουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς.

Για να αποφύγετε πρόστιμα ή ακόμη και την κατάσχεση των προσωπικών σας αντικειμένων, ενημερωθείτε για τις (λιγότερο γνωστές) απαγορεύσεις που ισχύουν στις ευρωπαϊκές ακτές.

Περιορισμοί σε ομπρέλες και εξοπλισμό παραλίας

Ορισμένες παραλίες απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού παραλίας, προκειμένου να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Στη Σαρδηνία, στην παραλία Punta Molentis του Villasimius, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση ομπρελών και σκηνών. Αρχικά, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών ή οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν ομπρέλα. Μετά τις αντιδράσεις, ο κανόνας τροποποιήθηκε και πλέον επιτρέπεται μία ομπρέλα ανά οικογένεια ή παρέα, τοποθετημένη μόνο στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι της παραλίας.

Στην παραλία La Pelosa, επίσης στη Σαρδηνία, οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες μόνο εφόσον έχουν τοποθετήσει από κάτω ψάθα, ώστε να περιορίζεται η μεταφορά άμμου. Φέτος προβλέπεται αυστηρότερη εφαρμογή του μέτρου, με επιτόπου πρόστιμα έως 100 ευρώ.

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Στην Ελλάδα, 251 παραλίες έχουν χαρακτηριστεί «απάτητες», γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων ξαπλωστρών, ομπρελών προς ενοικίαση και προσωρινών ξύλινων εγκαταστάσεων.

Πρόστιμα για κράτηση θέσης στην παραλία

Στην ισπανική πόλη Κάλπε (Costa Blanca), απαγορεύεται στους λουόμενους να αφήνουν αντικείμενα στην άμμο, όπως καρέκλες, ξαπλώστρες ή ομπρέλες, πριν από τις 9.30 π.μ, για να «καβατζώσουν» θέση.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ τα αντικείμενά τους κατάσχονται από την αστυνομία και μεταφέρονται στις δημοτικές αποθήκες.

Επίσης, εξοπλισμός παραλίας που παραμένει χωρίς επιτήρηση για περισσότερες από τρεις ώρες μπορεί να απομακρυνθεί.

Απαγόρευση καπνίσματος

Περισσότερες από 600 παραλίες στην Ισπανία έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Βαρκελώνη, το Σαν Σεμπαστιάν, καθώς και σε σε πολλές στις Κανάριους Νήσους και τις Βαλεαρίδες.

Στη Γαλλία, από πέρυσι ισχύει πανεθνική απαγόρευση του καπνίσματος στις παραλίες που γειτνιάζουν με περιοχές κολύμβησης, με πρόστιμο 135 ευρώ για τους παραβάτες.

Αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε πολλές παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, κυρίως στις περιφέρειες Βένετο, Εμίλια-Ρομάνια, Σαρδηνία και Απουλία.

Αποφύγετε τα μαγιό στους δρόμους

Πολλοί παραθαλάσσιοι προορισμοί έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες σχετικά με την κυκλοφορία εκτός παραλίας φορώντας μόνο μαγιό.

Στο Σορέντο της νότιας Ιταλίας, αν περιπλανηθείτε στην πόλη φορώντας μαγιό, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο έως και 500 ευρώ.

Στο τουριστικό θέρετρο Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, όποιος εμφανίζεται μόνο με μαγιό εκτός παραλιών, ξενοδοχείων ή πισινών αντιμετωπίζει πρόστιμα από 300 έως 1.500 ευρώ.

Σε περιοχές της Ισπανίας, όπως η Βαρκελώνη και η Μαγιόρκα, απαγορεύεται η είσοδος σε καταστήματα και εστιατόρια χωρίς μπλούζα ή φορώντας μαγιό και οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα έως 300 ευρώ.

Στη Μάλαγα, ο δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους τουρίστες ότι οι τοπικοί κανόνες συμπεριφοράς ισχύουν για όλους.

Στις κροατικές πόλεις Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ και Χβαρ, η κυκλοφορία γυμνόστηθων ή με μαγιό στους δρόμους θεωρείται διατάραξη της δημόσιας τάξης και τιμωρείται με πρόστιμο έως 150 ευρώ.

Στη Νίκαια της Γαλλίας, τόσο οι τουρίστες όσο και οι κάτοικοι που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι στην πόλη μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο 35 ευρώ, ενώ όσοι κάνουν ηλιοθεραπεία ή μπάνιο τόπλες σε περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται αντιμετωπίζουν πρόστιμο 38 ευρώ.

Ανάλογα μέτρα έχει υιοθετήσει και η Βαρένα, στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, όπου οι τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή μόνο με μαγιό κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 200 ευρώ.

Απαγορεύεται η ούρηση στη θάλασσα

Στην πόλη Βίγο της βόρειας Ισπανίας ισχύει από το 2022 πρόστιμο 750 ευρώ για την ούρηση στη θάλασσα.

Το 2024 ακολούθησε και η Μαρμπέγια, η οποία απαγόρευσε την ούρηση μέσα στη θάλασσα σε 25 παραλίες του δήμου.

Προσοχή με τη μουσική

Στην Πορτογαλία, όσοι χρησιμοποιούν φορητά ηχεία σε υψηλή ένταση στις παραλίες κινδυνεύουν με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

Τα φορητά ηχεία που παίζουν μουσική σε υψηλή ένταση, τα οποία ενοχλούν ντόπιους και τουρίστες, απαγορεύτηκαν από την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή (AMN) της χώρας από το 2023.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 4.000 ευρώ για ιδιώτες και από 2.000 έως 36.000 ευρώ για ομάδες. Οι αρχές μπορούν να κατάσχουν το ηχείο.

Μην φέρνετε ελέφαντες στην παραλία

Υπάρχουν διάφοροι κανόνες σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη μεταφορά ζώων στην παραλία.

Τα σκυλιά δεν επιτρέπονται σε πολλές παραλίες της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Κροατίας κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, ειδικά στις περιοχές με Γαλάζια Σημαία, ή επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Τα άλογα επίσης απαγορεύονται σε πολλά μέρη της Ευρώπης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Και αν σκεφτόσασταν να πάτε τον ελέφαντά σας στην παραλία, φροντίστε να αποφύγετε το Γκράνβιλ στη Νορμανδία της Γαλλίας. Τα ζώα αυτά απαγορεύονται από το 2009, όταν ένα τσίρκο επέτρεψε στους ελέφαντές του να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, αφήνοντας περιττώματα στο νερό.

Με πληροφορίες από Euronews.com