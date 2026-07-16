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Δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 16ης Ιουλίου, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 14, 17, 19, 30 και Τζόκερ το 15.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ και δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, 13 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=aQbgY-Y7cHA}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: