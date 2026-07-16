Προειδοποίηση για την εμφάνιση του επιβλαβούς εντόμου καραντίνας Bactrocera zonata - Τι να προσέχουν οι καλλιεργητές.

Συναγερμό για την εξάπλωση της Bactrocera zonata, γνωστής ως «ανατολίτικης μύγας των φρούτων», κρούει η Περιφέρεια Αττικής, μετά την πρόσφατη επιβεβαιωμένη καταγραφή του εντόμου καραντίνας σε οπωρώνα εσπεριδοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Το συγκεκριμένο έντομο χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας προτεραιότητας, καθώς η εγκατάσταση και η εξάπλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Όπως υπενθυμίζει στις οδηγίες της η Περιφέρεια το Bactrocera zonata είχε εντοπιστεί στο παρελθόν και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών τον Ιούνιο του 2025, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας τον Αύγουστο του 2025. Για την πρόληψη της περαιτέρω διασποράς του εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό της παρουσίας του σε καλλιέργειες και φυτικό υλικό.

Ποιες καλλιέργειες απειλεί

Οι κύριοι οδοί μετακίνησης και διασποράς του εντόμου είναι μέσω της μεταφοράς φορτίων φρούτων τόσο με το εμπόριο όσο και με απλούς ταξιδιώτες. Με αυτό τον τρόπο το έντομο μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ως αβγό ή προνύμφη εντός των φρούτων. Στην περίπτωση που ο χρόνος μετακίνησης των προϊόντων είναι μεγάλος το έντομο έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Δυνατή είναι επίσης και η μεταφορά του ως νύμφη μέσω του εδάφους ή λοιπών υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτών.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντομο, ικανό να προσβάλει περισσότερα από 50 είδη καλλιεργούμενων και άγριων φυτών, κυρίως αυτά με σαρκώδεις καρπούς. Οι κύριοι ξενιστές του είναι η ροδακινιά, η γκουάβα και το μάνγκο. Σημαντικό κίνδυνο διατρέχουν επίσης είδη με μεγάλη οικονομική σημασία, όπως τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ), η μηλιά, η βερικοκιά, η συκιά, η ροδιά και η κυδωνιά.

Τα συμπτώματα της προσβολής είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλεί η Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata). Τα νύγματα ωοτοκίας είναι συχνά ορατά στη φλούδα των προσβεβλημένων καρπών, ενώ σε σκληρότερους καρπούς προκαλούν καστανές ουλές στην επιφάνεια. Τα νύγματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ρητινώδες έκκριμα. Οι προνύμφες τρέφονται με τη σάρκα στο εσωτερικό του καρπού, προκαλώντας το μαλάκωμα της περιοχής και αλλοίωση που μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη πτώση του καρπού. .