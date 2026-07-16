Την απόλυτη εμπειρία του Μουντιάλ έζησε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Ένα όνειρο ζωής κατάφερε να εκπληρώσει ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Αμερική με αφορμή τους τελευταίους αγώνες για το Μουντιάλ 2026.

Ο παρουσιαστής, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε σε απόσταση αναπνοής τους παίκτες των δύο ομάδων να ταξιδεύουν από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη.

Μέσα στην εβδομάδα είχε καταφέρει να παρακολουθήσει των αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Ελβετίας, ενώ εχθές, Τετάρτη 15 Ιουλίου, βρέθηκε στον ημιτελικό με την Αργεντινή και την Αγγλία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Αργεντινή κατάφερε να σκοράρει και να κατακτήσει το εισιτήριο για τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου και θα αναμετρηθεί με την Ισπανία.

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Ο Γιώργος Μαυρίδης, μέσω σχετικής ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μοιράστηκε την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναφέροντας:

«Τι έζησα ρε παιδιά;;;; Τσιμπήστε με να δω αν ονειρεύομαι...

Semi Final World Cup. England v Argentina 1-2».

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά τον αγώνα που παρακολούθησε στην Αμερική, ο Μαυρίδης, έκανε μία διαφορετική ανάρτηση περιγράφοντας τον ενθουσιασμό του, αλλά και τα όσα βίωσε μέχρι να βρεθεί στο γήπεδο:

«Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη.. Αυτά που έζησα τις τελευταίες 2 μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο.. Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου... Σύντομα θα μοντάρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω τραβήξει... Vamos Argentina...

ΥΓ: Κόντε θα είμαι εκεί στο τελευταίο χορό

ΥΓ2:Κατερίνα σε ευχαριστώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ...!».

{https://www.instagram.com/p/Darm85WDdob/?hl=el&img_index=1}