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Η Έλενα Τσαγκρινού βρέθηκε στο Μιλάνο μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για τη συναυλία του Bruno Mars.

Ένα ιδιαίτερο ταξίδι πραγματοποίησε στο Μιλάνο η Έλενα Τσαγκρινού προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον Bruno Mars, που όπως ανέφερε υπήρξε το παιδικό της είδωλο.

Η ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην γειτονική Ιταλία έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Λάμπρο Κωνσταντάρα, και μέσα από τα βίντεο που μοιράστηκε απαθανάτισε τον ενθουσιασμό της αλλά και ορισμένα στιγμιότυπα από τη συναυλία.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, η Τσαγκρινού, έκανε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στο στάδιο.

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Σε αυτό, απεικονίζεται ενθουσιασμένη και χαμογελαστή να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του Bruno Mars.

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«Είδα το παιδικό μου είδωλο», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DaynoLkiOJl/?hl=el}

Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση κατά την οποία απαθανατίζει τον εαυτό της σε πλατεία του Μιλάνου δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αγαπάμε το Μιλάνο. Εσείς; Προτείνεται! Παιδιά μαγικά. Με αποκορύφωμα @brunomars».

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Από την δική του πλευρά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με αποσπάσματα της συναυλία τους Bruno Mars, αναφέροντας στο συνοδευτικό κείμενο:

«Τι φοβερός καλλιτέχνης @brunomars ! Στο γήπεδο της αγαπημένης μου ομάδας @acmilan απολαύσαμε μια συναυλία που τα είχε όλα!

Όλες τις τραγουδάρες του Bruno, πολύ aperol και την καλύτερη παρέα. Ιδρώσαμε, αλλά άξιζε!

Μέχρι την επόμενη».

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