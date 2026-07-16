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Viral το βίντεο με τον πυροσβέστη και το περιστέρι.

Η κίνηση πυροσβέστη στο Όκλαντ, ο οποίος βοήθησε ένα περιστέρι έπειτα από κατάσβεση φωτιάς, έγινε viral.

Έπειτα από κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα, οι πυροσβέστες παρατήρησαν το περιστέρι, το οποίο τους πλησίασε, αναζητώντας κατά τα φαινόμενα βοήθεια.

Οι πυροσβέστες εκτίμησαν ότι το περιστέρι είχε εισπνεύσει καπνό από τη φωτιά. Έτσι, του έδωσαν οξυγόνο και λίγο μετά το πτηνό άνοιξε ξανά τα φτερά του και απομακρύνθηκε, σύμφωνα με συνδικάτο πυροσβεστών του Όκλαντ.

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει ήδη ένα εκατομμύριο likes στο Instagram και χιλιάδες την έχουν σχολιάσει, επαινώντας τους πυροσβέστες για την κίνησή τους.

{https://www.instagram.com/p/DazTE7cpRz6/}