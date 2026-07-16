Στον δεύτερο συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.712,50 ευρώ.

Χειροπέδες σε δύο άτομα για την πρόκληση φωτιάς πέρασαν στελέχη της ΔΑΕΕ σε Καβάλα και Κομοτηνή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συνελήφθη σήμερα (16/07) ημεδαπός για τη φωτιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπέδου σε περιοχή του δήμου Κομοτηνής, ενώ την Τετάρτη (15/07) από το ΑΚΑΕΕ Καβάλας συνελήφθη αλλοδαπός για την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον δήμο Παγγαίου.

Στον δεύτερο συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.712,50 ευρώ.

35 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Το τελευταίο 24ωρο (από τις 18:00 της 15ης Ιουλίου έως τις 18:00 της 16ης Ιουλίου 2026) εκδηλώθηκαν συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, οι 30 από αυτές τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, ενώ πέντε εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077777648311292117}

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Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν.