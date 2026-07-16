Στα 325,4 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο.

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.475,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,4%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν 44 πακέτα, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε στα 52,9 εκατ. τεμάχια. Η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό ήταν αρνητική, καθώς 83 μετοχές έκλεισαν με πτώση, έναντι 44 που κινήθηκαν ανοδικά, ενώ 75 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων και έκλεισε στις 2.757,6 μονάδες με απώλειες 0,91%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2.741 μονάδες με πτώση 1,5%. Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,72 ευρώ με πτώση 1,21% και τζίρο 53,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,58% στα 9,10 ευρώ με συναλλαγές 23,7 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,95 ευρώ με απώλειες 0,98% και τζίρο 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank διαμορφώθηκε στα 4,19 ευρώ, υποχωρώντας κατά 0,48%, με συναλλαγές 44,5 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο: Υποχώρησαν οι δείκτες FTSE και FTSEM

Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,39% στις 6.294 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.047,9 μονάδες με πτώση 0,72%. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Metlen, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν κατά 4% και έκλεισε στα 43,38 ευρώ, με τζίρο 17,2 εκατ. ευρώ. Ισχυρά κέρδη κατέγραψε και η Jumbo, με άνοδο 2,2% στα 22,80 ευρώ και συναλλαγές 24 εκατ. ευρώ. Η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ η Titan έκλεισε με άνοδο 0,2%.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά 4,7% στα 4,43 ευρώ, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες απώλειες της συνεδρίασης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 44,40 ευρώ με πτώση 3,06% και τζίρο 17,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Cenergy υποχώρησε κατά 1,75%.Πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Helleniq Energy να κλείνει στα 12,32 ευρώ με απώλειες 1,99% και τη Motor Oil στα 48,58 ευρώ με πτώση 0,6%. Η ΑΚΤΟΡ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά χαμηλότερα, με μεταβολή -0,15%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco ξεχώρισε ανοδικά με άλμα 3,28% στα 5,67 ευρώ και τζίρο 2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 2,9% στα 3,35 ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,56% στα 4,43 ευρώ και η Intralot κατά 0,9% στα 1,09 ευρώ.