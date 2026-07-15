Στις τράπεζες, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των συστημικών κατέγραψε η Eurobank, η οποία έκλεισε στα 4,21 ευρώ με πτώση 3,66% και συναλλαγές 32,9 εκατ. ευρώ.

Με απώλειες 0,89% και κάτω από το όριο των 2.500 μονάδων ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον τόνο στο ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, με πτώση 0,89%, έχοντας υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.474 μονάδες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον συνολικό τζίρο να εκτοξεύεται στα 606,5 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 422,42 εκατ. τεμάχια. Η συνολική εικόνα της αγοράς ήταν σαφώς πτωτική, καθώς 81 μετοχές έκλεισαν με απώλειες έναντι 45 που κινήθηκαν ανοδικά, ενώ 76 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Μεγάλες οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε στις 2.782,97 μονάδες με πτώση 2,25%, ενώ στη διάρκεια της συνεδρίασης βρέθηκε έως τις 2.771,9 μονάδες. Στις τράπεζες, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των συστημικών κατέγραψε η Eurobank, η οποία έκλεισε στα 4,21 ευρώ με πτώση 3,66% και συναλλαγές 32,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 2,55% στα 14,90 ευρώ με τζίρο 34,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 3,99 ευρώ με απώλειες 2,01% και συναλλαγές 28,1 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς περιόρισε τις απώλειες στο 1,43%, κλείνοντας στα 9,24 ευρώ με τζίρο 23,9 εκατ. ευρώ.

Ισχυρότερη πτώση σημείωσε η Credia, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω του placement. Η μετοχή έκλεισε στα 0,97 ευρώ με απώλειες 10,8%, ενώ ο συνολικός τζίρος της ανήλθε στα 350,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,6 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ταμπλό πέραν των πακέτων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε στις 6.318,67 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,92%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ολοκλήρωσε στις 3.070,24 μονάδες με απώλειες 0,96%.

Η ΑΚΤΟΡ παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, καθώς υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τα 12,96 ευρώ, με απώλειες 4,85%, στη συνέχεια ανέκαμψε έως τα 13,86 ευρώ, σημειώνοντας προσωρινά κέρδη 1,76%, για να κλείσει τελικά στα 13,60 ευρώ με οριακή πτώση 0,15% και τζίρο 14,4 εκατ. ευρώ.

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Η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 3,6% στα 3,45 ευρώ, η Cenergy έκλεισε στα 20,62 ευρώ με πτώση 2,46%, η Titan έχασε 2,42%, η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά 2,11% στα 4,65 ευρώ και η Allwyn έκλεισε με απώλειες 2,07%. Πτώση 1,96% σημείωσε και η Intralot, στα 1,10 ευρώ, ενώ η Ευρώπη κατέγραψε απώλειες 6,7%.

Στην ανοδική πλευρά του ταμπλό πρωταγωνίστησαν τα διυλιστήρια. Η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 3,71% στα 12,57 ευρώ, με συναλλαγές 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 48,80 ευρώ με άνοδο 3,65% και τζίρο 10 εκατ. ευρώ.

Κέρδη 2,1% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κλείνοντας στα 45,80 ευρώ με συναλλαγές 11,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,79% στα 12,50 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο 1,24%, ενώ η ΔΕΗ, με τζίρο 18,1 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 23,10 ευρώ με κέρδη 0,79%.

Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισε ανοδικά η ΕΚΤΕΡ με άνοδο 6,1% στα 5,39 ευρώ και τζίρο 1 εκατ. ευρώ. Η Mevaco ενισχύθηκε κατά 5,5% και η Performance κατά 3,6%.