Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 260,78 εκατ. ευρώ, αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις που είχαν ξεπεράσει τα 360 εκατ. ευρώ.

Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 0,18% και να κλείνει στις 2.492,20 μονάδες, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2.508,78 μονάδες.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 260,78 εκατ. ευρώ, αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις που είχαν ξεπεράσει τα 360 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 45,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες πράξεις, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 38,84 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 66 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 69 υποχώρησαν και 70 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης πρωταγωνίστησε με άνοδο 1,58% στις 2.842,5 μονάδες. Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με την Εθνική Τράπεζα να ενισχύεται κατά 2%, την Πειραιώς κατά 1,68%, τη Eurobank κατά 1,35% και την Alpha Bank κατά 0,4%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,26%. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,01%. Ισχυρή ήταν η εικόνα και σε επιλεγμένα blue chips, με τη Motor Oil να σημειώνει άνοδο 4,11% και την ΕΥΔΑΠ να ακολουθεί με κέρδη 3,81%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Helleniq Energy (+1,86%) και η Aegean (+1,47%).

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η οποία υποχώρησε κατά 1,17%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απώλειες 2,44%, η ΑΚΤΟΡ (-1,54%), η Τιτάν (-1,56%), η Coca-Cola HBC (-1,72%) και η Allwyn (-2,34%). Πτωτικά κινήθηκε και ο όμιλος Βιοχάλκο, με τη Βιοχάλκο, την ΕΛΧΑ και τη Cenergy να καταγράφουν απώλειες.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ξεχώρισε με άνοδο 2,3%, ενώ η Alter Ego υποχώρησε κατά 2,92%. Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, η ΥΚΝΟΤ ενισχύθηκε κατά 5,9% και η Alpha Real Estate κατά 6,97%, ενώ η ΣΙΔΜΑ διόρθωσε κατά 1,85% μετά το έντονο ανοδικό ράλι των προηγούμενων ημερών.