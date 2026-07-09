Μία εβδομάδα παράτασης στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η ΑΑΔΕ, μετά τα συνεχή αιτήματα λογιστών, φοροτεχνικών και επαγγελματικών φορέων.

Μετά τα μαζικά αιτήματα που έχουν υποβάλει φοροτεχνικοί, λογιστές και εκπρόσωποι της αγοράς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσανατολίζεται στην παράταση κατά μία εβδομάδα της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στις 15 Ιουλίου. Η απόφαση θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή, καθώς παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί, παραμένει μεγάλος ο αριθμός των δηλώσεων που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν κατατεθεί περίπου 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι το σύνολο των φετινών δηλώσεων θα φθάσει τα 6,9 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 800.000 έως 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στα λογιστικά γραφεία.

Τεχνικά προβλήματα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς των λογιστών και φοροτεχνικών, επισημαίνουν ότι η διαδικασία επιβαρύνεται από σειρά τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, όπου οι τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, εμφανίζονται με καθυστέρηση έως και 48 ωρών, επηρεάζοντας τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

Παράλληλα, εξακολουθούν να εκκρεμούν τα σημειώματα Clawback και Rebate για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου, όπως φαρμακεία και κλινικές, να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Επιπλέον, οι εργασίες αναβάθμισης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ δυσχεραίνουν την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας ακόμη ένα εμπόδιο στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Το επιχείρημα των λογιστών

Το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι μια σύντομη παράταση θα συμβάλει στην αποφυγή λαθών, διορθωτικών δηλώσεων και άσκοπων προστίμων, χωρίς να επηρεαστούν τα δημόσια έσοδα, καθώς η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου.