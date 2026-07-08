Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τις καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA.

Τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στις 15 Ιουλίου, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) με επιστολή του προέδρου του, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, παρά το γεγονός ότι η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής, τις τελευταίες ημέρες το ΟΕΕ δέχεται αυξημένο αριθμό αναφορών από λογιστές – φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις για τεχνικές δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τις καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA, καθώς οι τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, όπως οι απογραφές αποθεμάτων τέλους χρήσης και οι αποσβέσεις, απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να αποτυπωθούν στο σύστημα και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην εργασία των λογιστών.

Παράλληλα, το ΟΕΕ επισημαίνει ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν τα σημειώματα για το Claw Back και το Rebate του φορολογικού έτους 2025, τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα. Ως αποτέλεσμα, επιχειρήσεις του κλάδου της Υγείας, όπως κλινικές, γιατροί και φαρμακεία, αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι εργασίες αναβάθμισης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ έχουν ως συνέπεια την αδυναμία πρόσβασης στις βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

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Υπό το πρίσμα αυτών των προβλημάτων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά την παροχή ολιγοήμερης παράτασης, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ορθή και πλήρη υποβολή των δηλώσεων, περιορίζοντας τον κίνδυνο λαθών που θα μπορούσαν να επιφέρουν κυρώσεις και πρόστιμα. Όπως διευκρινίζεται, η προτεινόμενη παράταση αφορά αποκλειστικά την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και δεν επηρεάζει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου.

