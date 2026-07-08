Η Θεσσαλονικιά βουλευτής, σήμερα το απόγευμα, στις έξι και μισή, έχει προγραμματίσει εκδήλωση απολογισμού του κοινοβουλευτικού της έργου, στο δημοτικό αναψυκτήριο «Ρεμέτζο», στη μαρίνα Αρέτσου, στην Καλαμαριά.

Την παραίτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από το βουλευτικό αξίωμα, υπέβαλε πριν από λίγο με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής, η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Νοτοπούλου είχε είχε ενημερώσει προηγουμένως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, για την απόφαση της.

Πρώτος αναπληρωματικός για την έδρα που παρέδωσε η κ. Νοτοπούλου, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης που είχε διατελέσει υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονικιά βουλευτής, σήμερα το απόγευμα, στις έξι και μισή, έχει προγραμματίσει εκδήλωση απολογισμού του κοινοβουλευτικού της έργου, στο δημοτικό αναψυκτήριο «Ρεμέτζο», στη μαρίνα Αρέτσου, στην Καλαμαριά.

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Σύμφωνα με πηγές από τη συμπρωτεύουσα, εκεί προτίθεται να αναλύσει την απόφαση της, καθώς η ίδια θεωρεί ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πως η παράταξη πρέπει να προχωρήσει στην ανασύνθεση. Παράλληλα, η κ.Νοτοπούλου θέλει να έχει ξεκάθαρη σχέση με τους κατοίκους της Ά Θεσσαλονικής.