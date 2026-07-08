Ιδιαίτερα κρίσιμη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο- Πανελλαδική σύσκεψη της "ομάδας Παππά" το βράδυ της Τρίτης- Για Σεπτέμβριο ενδέχεται να μετατεθεί το τελικό ξεκαθάρισμα.

Εντείνονται οι διεργασίες στην Κουμουνδούρου ενόψει της ιδιαίτερα κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των Παιχνιδιών Εξουσίας 16 περίπου βουλευτές έχουν -κατά μόνας- διαμηνύσει στον Σωκράτη Φάμελλο πως αν αλλάξει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η Κουμουνδούρου συνταχθεί με την «τρόικα» της μειοψηφίας (Π. Πολάκης, Ν. Παππάς και Ρένα Δούρου) κατεβάζοντας ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα τότε θα ανεξαρτητοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο έχει παραιτηθεί από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ σε κάθε περίπτωση λίγο πριν ή λίγο μετά την Κεντρική Επιτροπή θα παραιτηθούν ακόμα τρία ή τέσσερα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σ. Φάμελλος θα επιμείνει στην απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα και πως εκείνο που χρειάζεται είναι η συνεργασία όλων των δυνάμεων του χώρου. Ο πρόεδρος του κόμματος εξακολουθεί να ευελπιστεί πως ο Αλέξης Τσίπρας τον Σεπτέμβρη θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τη στάση του αν και μια τέτοια εξέλιξη δεν προκύπτει από πουθενά- το ακριβώς αντίθετο.

Υποψήφιος Πρόεδρος ο Πολάκης-Θα θέσει πρόταση μομφής;

Όπως είχαν αποκαλύψει τα Παιχνίδια Εξουσίας (ΕΔΩ) ο Παύλος Πολάκης έθεσε θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και επισήμως την απόφασή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Το θέμα είναι αν ο Π. Πολάκης θα θέσει θέμα μομφής για τον Φάμελλο στην Κεντρική ή αν απλώς θα ανακοινώσει την απόφασή του να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος.

Ποιος θα έχει την πλειοψηφία;

Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

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Όλα δείχνουν πως ο Σ. Φάμελλος αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να διαθέτει πλειοψηφία παρά τις αποχωρήσεις μελών από την Κεντρική Επιτροπή.

Η μειοψηφία ωστόσο εκτιμά πως υπάρχει μεταστροφή στελεχών και ότι θα υπάρχουν απουσίες από τη συνεδρίαση (με κυρίαρχη αυτή της Όλγας Γεροβασίλη) και ότι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους συσχετισμούς.

Η συνεδρίαση της ομάδας Παππά- «Όχι» σε πρόταση μομφής

Το βράδυ της Τρίτης συνεδρίασε η "ομάδα Παππά". Οι πληροφορίες επιμένουν πως θα επιμείνει στην αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής με κύριο στόχο την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θεωρεί άκαιρο το θέμα της πρότασης μομφής θεωρώντας όμως αυτονόητη την παραίτηση Φάμελλου, ενώ ενδιαφέρον έχει τι θα πράξει σε περίπτωση που ο Π. Πολάκης καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του προέδρου του κόμματος.